Palazzo : Italia Under 19, ecco chi è il dopo-Guidi Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Individuato il nuovo tecnico della Nazionale Under 19. Si tratta del Commissario Tecnico dell'Italia Under 17 Carmine Nunziata, che guiderà la Nazionale Under 19...





...al prossimo Europeo di categoria, in programma dal prossimo 14 Luglio in Armenia.



Il tecnico, reduce dalla doppia Finale consecutiva con l'Under 17, prende quindi il posto del dimissionario Federico Guidi, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo accordo col Gubbio, società di Serie C, che gli permetterà di ritrovare il contatto quotidiano col campo, che più gli era mancato in questi due anni di nazionale.



L’Italia Under 17 farà il suo esordio contro il Portogallo, nella ri-edizione della Finale dello scorso anno, secondo match il 17 Luglio contro l'Armenia, terzo e ultimo confronto del Girone A contro la Spagna.







