Appena terminata la finale della categoria Giovanissimi, è il momento delle premiazioni al CFT “Bozzi” di Firenze; successivamente scenderanno in campo gli Allievi 2002.





Di fronte le formazioni di Sestese e Tau Calcio Altopascio. Di seguito le formazioni e la cronaca in diretta della partita:



Sestese – Tau Calcio Altopascio 0-1

SESTESE: Tortelli, Bencini, Comelli, Drovandi, Romeo, Grazzini, Gambini, Patti, Fioravanti, Paggetti, Bandinelli. A disp.: Berni, Pacini, Giustarini, Sitzia, Bonifazi, Tognelli, Frasnhi, Gjana, Ermini. All.: Antonino Citrano.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Donati, Fanani, Muccioli, Rinaldi, Gori, Egger, Magini G., Sauro, Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Di Biagio, Pini, Bellucci, Filieri, Iannello, Tartarini, Menconi, Silvano, Amorusi. All.: Simone Giuli.

ARBITRO: Leonardo Buchignani di Livorno.

RETI: 8' Gaddini



Dopo 8 minuti di gioco prevalentemente a centrocampo, col Tau che fa girar la palla e la Sestese che prova ad alzare il ritmo ma non trova profondità, la situazione si sblocca improvvisamente: Gaddini, al primo tentativo personale, riceve palla, la controlla, la rimpalla su un avversario e si apre un varco centrale, lascia partire un destro dal limite dell'area, potente ma centrale, Tortelli non è impeccabile e la palla finisce nel sacco! Al 13' controbatte la Sestese: Gambini trova un varco per Paggetti che entra in area ma indugia e conclude a lato. Sestese ancora pericolosa su angolo da destra, palla vagante in area, Fioravanti al tiro, para Donati. Al 19' risponde il Tau con Gianmarco Magini che lancia in mezzo, Gaddini al volo non colpisce bene, la difesa ribatte, riprende Amato con un tiro da fuori, Tortelli in tuffo devia. Risponde la Sestese con un'azione manovrata che Fioravanti rifinisce alto di sinistro da fuori area.