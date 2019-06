Sta per cominciare alle Due Strade, preceduto dalla sfilata e dalla premiazione della Rappresentativa Toscana Giovanissimi che si è laureata Vicecampione d’Italia al recente...



... Torneo delle Regioni, la finale del Torneo Regionale Giovanissimi.

A contendersi il trofeo le formazioni di Scandicci e Cattolica Virtus.



Queste le formazioni mandate in campo dai rispettivi mister:



Scandicci – Cattolica Virtus 0-1

SCANDICCI: Bruni, Pecchioli, Coveri, Galli, Toti, Carone, Giannini, Gianassi, Ongaro, Warid, Paci. A disp.: Giordano, Faralli, Rensi, Alecce, Oliveri, Hoxhaj, Mori, Sgai, Borri. All.: Marco Vinattieri.

CATTOLICA VIRTUS: Magnolfi, Zeroni, Sepe, Zannino, Falaschi, Papalini, Bartolozzi, Barbieri, Fancelli, Bigozzi, Rossi Lottini. A disp.: Cecconi, Meucci, Micheli, Travagli, Pilacchi, Righi, Maliqaj, Viganò, Genova. All.: Mirko Alla.

ARBITRO: Alban Zadrima di Pistoia.

RETI: 3' Fancelli



Neanche il tempo di sistemarsi in tribuna, che la Cattolica passa in vantaggio: al 3' Barbieri da destra affonda e mette in mezzo, sul primo palo irrompe Fancelli che anticipa tutti e deposita alle spalle di Bruni. 1-0. Subito dopo, occasione per il pari dello Scandicci: azione manovrata Ongaro-Warid, insistito dribbling in area di quest'ultimo che si libera di sinistro ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio della porta della Cattolica. All'8' palo dello Scandicci: Galli per Ongaro che controlla ed indirizza un destro rasoterra ad effetto che colpisce la base interna del palo e torna fuori. Niente da fare.

La gara è spettacolare, al 9' altra occasione per lo Scandicci con Paci, un tiro dalla distanza che termina fuori di poco, poi grande occasione per il raddoppio della Cattolica, su punizione dalla tre-quarti calciata in area profonda da Bartolozzi, nell'area piccola irrompe di piatto Papalini che non trova lo specchio di un niente. Siamo solo al quarto d'ora, ma le occasioni non sono mancate...

Al 19' occasione per la Cattolica: da Fancelli a Bigozzi che con un tiro da fuori di destro impegna il portiere dello Scandicci ad un volo plastico per deviare in angolo. Giallo a Warid per fallo su Papalini a centrocampo, lo stesso Warid manda alto dopo un triangolo con Ongaro. Al 29' è Bigozzi, con un colpo di testa, ad insidiare la porta scandiccese, ma non è preciso e termina a lato. Mancano 5 minuti alla fine di questo emozionante primo tempo, che vede sempre la Cattolica in vantaggio. Al 35' Coveri dal fondo rimette per Gianassi di sinistro, alto. Lo Scandicci, che deve recuperare, preme di più ma è spesso impreciso, la Cattolica agisce di rimessa, soffre un po' ma mantiene il vantaggio fino all'intervallo.