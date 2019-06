Manca ancora l’ufficialità, che sarà ratificata a giorni sul C.U., ma le indicazioni emerse in questi giorni (e pubblicate su Calciopiù in edicola da ieri) sugli organici dei prossimi campionati...



... di Prima e Seconda Categoria, sono molto aderenti alla realtà. Rivediamole.



PRIMA CATEGORIA

Sei i posti a disposizione per completare l’organico. Altre ai canonici quattro, gli ulteriori due derivano dalla fusione, ormai certa, fra Vorno e Tau Calcio Altopascio e dalla mancata partecipazione al prossimo campionato da parte del Quercegrossa (che ripartirà dalla Terza Categoria).

Perciò tutte e sei le vincenti degli spareggi play-off, ovvero Molazzana, Meridien Larciano, Tirrenia, Ponte d’Arbia, Comeana Bisenzio e Indomita Quarata accederanno alla Prima Categoria.

Ma non è tutto, perché ci sono ancora almeno tre situazioni da definire, per cui altre tre squadre fra le perdenti dei play off potrebbero essere promosse.



SECONDA CATEGORIA

Fra i 10 e i 15 i posti a disposizione. Le squadre aspiranti verranno ordinate secondo i criteri già stabiliti, che dovrebbero vedere favorite le perdenti dei play-off di Terza Categoria.



Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità, a partire da domani (20 giugno) quando si chiuderà il termine per la ratifica di fusioni, accorpamenti e cambi di denominazioni sociali.

Restate connessi!