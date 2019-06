Domenica 23 giugno il Centro Federale “Gino Bozzi” di Firenze ospiterà le finalissime del Campionato Juniores e della Coppa Italia Regionale organizzate...



... dal Dipartimento Calcio femminile.



Apriranno la giornata le squadre Grifo Perugia e Torino FC alle ore 10.30 per finale nazionale del Campionato Juniores mentre alle ore 17.00 sarà la volta di San Miniato-Free Girls a contendersi la Coppa Italia regionale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore.



Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sul sito web (www.lnd.it) e sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.