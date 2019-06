L’Academy Livorno 2004 vince anche il “Torneo Genovesi” di Guasticce, dopo aver affrontato squadre blasonate. Conquistato il primo posto del girone dopo...





... un buon pareggio con il il Cecina Regionale ed una vittoria contro il PA Sorgenti per 3 a 0, in semifinale ha sconfitto i Portuali (squadra di casa) per 3 a 1. Squadra di casa a cui vanno i migliori complimenti perché anche durante l’anno si è sempre rivelata tosta e ben attrezzata. Un bravo a mister Dal Canto ed alla società bianco-azzurra.

In finale i ragazzi dell’Academy hanno trovato davanti a sé il Pisa Ovest, campione provinciale nel girone di Lucca con numeri impressionanti, oltretutto squadra imbattuta da circa 3 anni.

Ma l’Academy ce l’ha messa tutta, voleva questa vittoria dopo aver perso altre due finali in altri tornei contro squadre partecipanti al Campionato Élite, e vittoria è stata, col punteggio di 2-1. La vittoria del gruppo, fortemente voluto e creato alla perfezione da mister Rainone e dal suo Staff. Senza gruppo non esistono motivazioni, stimoli e sacrificio.

Adesso è tempo di pensare già al futuro nella speranza che il gruppo resti compatto.