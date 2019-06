Il terzo numero di giugno, che è stato appena chiuso in redazione ed inviato in tipografia per la stampa, celebra in copertina come merita l’impresa dell’Empoli, che ha vinto lo scudetto...



....dell’Under 16 di Serie A e B!



Un grande successo per un settore giovanile da sempre all’avanguardia e per la nostra regione, sempre in prima linea nelle fasi finali dei campionati giovanili. Meritato spazio, in prima pagina, anche alla Rappresentativa Regionale Juniores, che ha vinto per il secondo anno consecutivo il “Memorial Fabio Bresci”, al termine dell’intenso fine settimana svoltosi al campo della Rufina.



Si comincia dunque col botto, nell’edizione n.23 di Calciopiù, per poi proseguire all’interno con tantissime altre “perle”: come l’intervista a Vincenzo Sabatini, il portiere di Porto Ercole che ha battuto il record di Dino Zoff e quella a Marco Ballotta, ex Lazio. E poi lo spazio sempre crescente dedicato al calcio-mercato, dalla Serie D alla Seconda Categoria; tutto sul Memorial Fabio Bresci, vinto dalla Rappresentativa Juniores della Toscana; la vittoria della Sestese nella Coppa Cerbai Giovanissimi B e del Monteriggioni negli Allievi B; le due finali scudetto degli Juniores, Nazionali e Dilettanti; le semifinali della Torneo Regionale Allievi e Giovanissimi. E ancora, le finali dei tornei di società più importanti: il “Bianchi”, il “Pieri” e il “Borracchini”.

Tante le pagine speciali anche su questo numero: dal Camaiore dell’accoppiata Mancini – Pegollo; al Cerbaia che riparte dopo una dolorosa retrocessione; lo Scandicci che vuol diventare “capitale”; la Laurenziana del presidente del rinnovamento Ramponi; il Jolly Montemurlo che presenta il nuovo allenatore; lo Spartaco Banti Barberino che presenta il suo nuovo torneo. E poi il Belmonte che illustra la settimana formativa col Real Madrid. La grande famiglia del Fiesole, la storia del Settimello, l’annata indimenticabile dei Giovanissimi del Forcoli Valdera, la voglia di tornare grandi del Sansovino, le ambizioni del Grignano.



Infine, com’è ormai consueto, le pagine dedicate al Beach Soccer, che ha vissuto la prima tappa del campionato e al Calcio Femminile, che sta vivendo la favola dei Mondiali in Francia.

Insomma, l’ennesimo numero da non perdere di Calciopiù, in edicola e on-line da domattina!