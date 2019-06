Sul campo centrale di Coverciano, sullo stesso manto erboso dove Sara Gama e compagne hanno preparato nelle scorse settimane il mondiale francese, le ragazze partenopee...





... hanno ottenuto la vittoria nella fase finale nazionale della "Danone Nations Cup": a ottobre il Napoli volerà a Barcellona, per rappresentare insieme all’Inter – campionesse d’Italia under 12 lo scorso anno – il nostro Paese nella manifestazione di categoria a livello internazionale.

“La Danone Nations Cup – ha sottolineato il Segretario del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Di Gioia – è un sogno per queste ragazze: dà loro la speranza di calcare campi prestigiosi. Ieri abbiamo mostrato a queste giovani calciatrici un videomessaggio di auguri, rivolto a loro, da parte della Ct Milena Bertolini: è inutile sottolineare quanto fossero emozionate nel sentire quelle parole…”

80 formazioni, di cui 37 provenienti da società professionistiche di Serie A, B e C, e 12 squadre in più rispetto alla passata stagione: sono i numeri dell’edizione 2019 della Danone Nations Cup, che testimoniano la crescita esponenziale del movimento calcistico femminile anche in età giovanile.

“Siamo orgogliosi di aver iniziato questo percorso di promozione del calcio femminile già quattro anni fa: adesso è il momento ideale perché il movimento cresca ulteriormente, grazie ai risultati della Nazionale femminile impegnata ai Mondiali”ha commentato Alberto Salvia, l’amministratore delegato di Danone Spa, l’azienda che – insieme alla Figc – ha promosso la competizione.

Il minitorneo finale a quattro squadre, che ha visto coinvolte, oltre al Napoli, anche le formazioni di Juventus Milan e Sassuolo - vincitrici negli scorsi mesi delle rispettive fasi interregionali – si è disputato a Coverciano in occasione dell’undicesima edizione del Grassroots Festival, la festa di fine stagione del Settore Giovanile e Scolastico.



Di seguito i risultati e la classifica della fase finale nazionale:

Milan-Sassuolo 4-0

Napoli-Juventus 3-2

Juventus-Milan 4-3

Sassuolo-Napoli 1-4

Juventus-Sassuolo 4-1

Milan-Napoli 3-3

CLASSIFICA FINALE: Napoli 8*, Juventus 7*, Milan 4, Sassuolo 1*

*Un punto in più per aver avuto in distinta almeno 14 giocatrici, come prevede il regolamento della Danone Nations Cup



ALBO D’ORO

2019 Napoli

2018 Inter

2017 Juventus

2016 Roma