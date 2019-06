Diventa sicura la vittoria del Tau Altopascio nella Classifica Meritocratica: l'eliminazione nella semifinale Nazionale Juniores patita dal Montevarchi fa sì che nessuno possa ormai superarlo.



E con la possibilità di acquisire punti ancora in due manifestazioni, può migliorare ulteriormente il proprio record personale e attaccare quello assoluto della Cattolica 2016/17. Vittoria numero tre per il Tau: stacca Scandicci e Sestese ferme a quota due, quota uno per la Cattolica.

Si consola il Montevarchi con un secondo posto già acquisito, loro miglior piazzamento di sempre; fa seguito a un quarto e a un quinto posto nelle ultime due edizioni che testimoniano la crescita e il consolidamento del settore giovanile rossoblù. Già sicure della loro posizione anche lo Scandicci che termina quinto, l'Affrico (società rivelazione) sesto e la Sangiovannese settima; unica posizione fra le prime da definire è la terza, fra Sestese e Cattolica Virtus.

Il duello a distanza in finale di coppa, una negli Allievi e l'altra nei Giovanissimi, potrebbe risultare decisivo per assegnare il terzo gradino del podio.

Sono rimaste solo quattro in attività, le finaliste dei tornei regionali: Cattolica-Scandicci Giovanissimi e Sestese-Tau Allievi. Quest'ultima rimane anche l'unica a giocare su due fronti delle tre che erano la settimana scorsa; Scandicci ha lasciato dopo la sconfitta nel confronto diretto col Tau nella semifinale Allievi; la Sestese ha concluso il suo percorso (vincente) in coppa Cerbai Giovanissimi B e rimane in corsa solo nella finale del torneo regionale Allievi coi freschi vincitori della meritocratica.

SocietàPiù della 38ma diventa la Sestese che mette a segno il miglior punteggio di giornata e l'unica doppietta del turno, la sua terza consecutiva.

Vetrina settimanale per il Monteriggioni che, grazie al trionfo in Coppa Cerbai Allievi B sale 30 posizioni in due volte di fila.

Assegnati i bonus per le Fasi Nazionali, Tornei Regionali (Allievi e Giovanissimi) e Coppe Cerbai.





SOCIETÀPIÙ DELLA SETTIMANA: Sestese Calcio



VETRINA DELLA SETTIMANA: Monteriggioni



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 64 Sestese Calcio



MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 4ª posizione alla 3ª posizione Sestese Calcio (secondo consecutivo)

BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 62ª posizione alla 47ª posizione Monteriggioni (secondo consecutivo)



POKER 4 SU 4: -----

TRIPLETTA 3 SU 3: -----

DOPPIETTA 2 SU 2: Sestese Calcio (terza consecutiva)



SOCIETÀ DI PURO SETTORE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Tau Calcio Altopascio (1ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON DUE SQUADRE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Donato Tavarnelle (23ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON UNA SQUADRA PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Fucecchio (21ª posizione) stabile

SOCIETÀ AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE: San Michele Cattolica Virtus