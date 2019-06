Varie : Rappr. Under 15 LND sconfitta ai rigori a Cava de' Tirreni Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Si infrange ai calci di rigore il sogno del primo trofeo in una competizione ufficiale per la Rappresentativa Under 15 LND, sconfitta nel tardo pomeriggio dai pari età della ...





...Lega Pro nella finale della 30ª edizione del Torneo Internazionale "Città di Cava de'Tirreni". Dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari, i tiri dal dischetto sono risultati fatali ai ragazzi di mister Albanese, stoppati da un Bresolin in stato di grazia sui tentativi di Cascella, Gagliardi e Quirino. Dall'altra parte, invece, grande freddezza della squadra di Arrigoni che dagli undici metri ne fa tre su tre e torna a vincere così il titolo Giovanissimi a distanza di due anni.

"Sconfitta dura da accettare, meritavamo certamente qualcosa in più - analizza Albanese a fine gara - Abbiamo messo alle corde un avversario sulla carta a noi superiore con idee e organizzazione, peccato non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni che ci sono capitate. Ringrazio i miei calciatori per come hanno giocato non solo oggi, ma per tutto il torneo. E' un gruppo dai valori tecnici e caratteriali importanti, tanti di loro faranno strada".



Quella al "Simonetta Lamberti" è stata effettivamente una delle prove più belle della stagione offerte dall'Under 15, passata in vantaggio nel primo tempo con un gol Crespi. Nella ripresa Mancini e Alessio hanno ribaltato il risultato a favore della Lega Pro, ma già sull'1-1 la selezione LND avrebbe avuto la possibilità di segnare in due situazioni molto favorevoli, la più clamorosa col palo di Crespi. Dopo un paio di occasioni fallite a tu per tu con Bresolin, i ragazzi di Albanese si sono riportati in parità a due minuti dallo scadere con Vander Elst. Ai rigori vince la stanchezza, ma alla Rappresentativa più giovane della Lega Nazionale Dilettanti rimane la consapevolezza di aver disputato un grande torneo.







