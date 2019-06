È stata giocata ieri sera, allo stadio "Tardini" di Parma, la finale - scudetto del campionato Primavera 1 2018-19. A contendersi il tricolore, in una finale tutta nerazzurra, ....





...le squadre di Atalanta e Inter.

Alla fine ha vinto l'Atalanta, che torna ad iscrivere il suo nome nell'Albo d'Oro dopo oltre vent'anni dal precedente successo.



Ecco il tabellino della gara:



Atalanta - Inter 1-0

ATALANTA (4-3-3): Ndiaye; Zortea (K), Heidenreich, Okoli Memeh, Brogni; Kulusevski, Da Riva, Ta Bi; Peli, Piccoli, Cambiaghi (65' Colley). A disp.: Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Traore, Ghislandi, Gyabuaa, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes. All.: Brambilla.

INTER (3-5-2): Dekic; Zappa, Nolan (K) (86' Merola, Rizzo; Persyn (59' Grassini), Gavioli, Pompetti, Schirò, Corrado; Salcedo (71' Esposito), Colidio. A disp.: Pozzer, Stankovic, Van Den Eynden, Ntube, Attys, Mulattieri, Roric, Gianelli, Pirola. All.: Madonna.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido, coad. da Palermo e Dell’Università. IV UFFICIALE: Cristian Cudini di Fermo.

RETE: 86' Colley.