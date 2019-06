Appuntamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la Finale della quarta edizione della Danone Nations Cup: sabato 15 e domenica 16 giugno le formazioni...





...Under 12 Femminili di Juventus, Sassuolo, Milan e Napoli si giocano l’edizione 2019 della competizione promossa da FIGC e Danone S.p.A nonché l’accesso alla Finale Mondiale del torneo in programma il 12 ottobre a Barcellona, Spagna, assieme all'Inter, che si è aggiudicata l'edizione 2017/2018 del torneo.



La manifestazione è inserita nel contesto dell’11° Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC, cornice ideale per un’attività che mira allo sviluppo e alla valorizzazione del calcio femminile e che va ben oltre la semplice competizione calcistica.



L’Edizione 2019 della Danone Nations Cup, che in Italia fin dal 2016 è riservata in via esclusiva alle formazioni di calcio femminile, conta complessivamente 80 formazioni, 12 in più della scorsa edizione, di cui 37 provenienti da società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro, un segnale di un coinvolgimento sempre più progressivo del calcio di alto livello nello sviluppo del calcio femminile, in linea con il programma varato dalla FIGC negli anni scorsi.



Iniziata nel mese di marzo con le Fasi Regionali in tutta Italia, la “Danone Nations Cup” ha delineato il proprio percorso attraverso le Fasi Interregionali disputate a Milano (4/5 maggio), Formia (11/12 maggio), Perugia (19/20 maggio) e Caramagna (25/26 maggio) che hanno promosso le 4 Finaliste al CTF di Coverciano.



“E’ un momento molto importante per la Federazione e per il calcio femminile, sia da un punto di vista giovanile, che per quanto riguarda le rappresentative azzurre. La Danone Nations Cup rappresenta per il nostro movimento un fondamentale punto di partenza, in grado di favorire e valorizzare la crescita delle giovani calciatrici italiane. Non è un caso che, come ogni anno, abbiamo deciso di ospitare la Fase Finale di questa manifestazione a Coverciano, la casa della Nazionale, e di inserirla all’interno del Grassroots Festival, la grande festa dedicata al calcio giovanile e di base della FIGC e del Settore Giovanile e Scolastico” - ha dichiarato Vito Tisci, Presidente SGS.