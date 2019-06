Si è svolta oggi, sul campo della Rufina, la seconda giornata di gare del secondo Memorial Fabio Bresci riservato alla categoria Juniores.





Questi i risultati delle gare:



Ore 10.00: Pontassieve – Lazio

Ore 11.00: Emilia Romagna - Lazio

Ore 12.00: Pontassieve – Umbria

Ore 15.30: Audax Rufina – Marche

Ore 16.30: Sardegna - Marche

Ore 17.30: Audax Rufina – Toscana



Le vincenti di ciascun girone accederanno alla finale per il primo posto; le seconde alla finale per il terzo posto; le terze alla finale per il quinto posto; le quarte alla finale per il settimo posto.



Questo il programma di domani:



Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto



Ore 10.30 – Finale 5°-6° posto



Ore 14.00 – Finale 3°-4° posto



Ore 15.30 – Finale 1°-2° posto