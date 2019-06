Varie : Oggi al via il Memorial "Bresci": risultati e programma Inviato da Sonia Nuzzi 11 letture ) Ha preso il via questa mattina, al campo della Rufina, la seconda edizione del Memorial Fabio Bresci, a cui partecipano 8 squadre, fra rappresentative e squadre di club...



...della categoria Juniores.



Per la Rappr.Toscana, questi sono i ragazzi convocati:



AFFRICO: Leporatti Marco

ANTELLA 99: Papi Andrea

AUDACE LEGNAIA: Cecchi Dario

ATLETICO PIOMBINO: Rovai Francesco Paolo

CASTELFIORENTINO: Salucci Tommaso

CATTOLICA VIRTUS: Marconi Niccolò, Carcani Pietro

FIRENZE OVEST: Mbye Baboucar

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Stauciuc Alexandru Bogda

LASTRIGIANA: Bellini Leonardo, Crini Iago

MONTESPERTOLI: Cerrato Matteo

NUOVA FOIANO: Cristofoletti Tommaso

SESTESE CALCIO: Testaguzza Tommaso, Di Vico Mattia

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Muccioli Marco

TERRANUOVA TRAIANA: Falchi Davide

VENTURINA: Ciurli Tommaso

ZENITH AUDAX: Cirasella Giacomo



Questo l’elenco delle gare disputate oggi:



Ore 10.00: Pontassieve – Emilia Romagna (gir.A) 0-5

Ore 11.00: Lazio – Umbria (gir.A) 1-0

Ore 12.00: Emilia Romagna – Umbria (gir.A) 2-2 (7-4 dcr)

Ore 15.30: Audax Rufina – Sardegna (gir.B) 0-1

Ore 16.30: Marche – Toscana (gir.B) 0-1

Ore 17.30: Sardegna – Toscana (gir.B) 0-0 (3-1 dcr)



Parte bene ma poi rallenta la Toscana nel secondo Memorial Fabio Bresci intitolato al compianto presidente regionale e vicepresidente LND scomparso due anni fa.



Allo stadio comunale a lui intitolato si sono affrontate le Rappresentative dei comitati regionali del centro Italia, categoria Juniores, oltre alle squadre dell’ Audax Rufina e del Pontassieve.



Iniziano bene, con un crescendo vincente, i ragazzi del ct Gatti nella prima partita del girone vinta con il minimo scarto contro le Marche grazie a un gran bel gol del solito Leporatti al 35’.



Nella gara successiva, sotto un sole implacabile e in un caldo opprimente, la Toscana impatta contro una rocciosa Sardegna (0-0) delegando il risultato finale ai calci di rigore. Una lotteria che vede Camboni, estremo difensore sardo, parare i tiri di Cecchi e Bellini e farsi graziare dal palo sul penalty di Carcani. 3-1 il risultato finale per gli isolani. Domani alla Toscana, contro l’Audax Rufina non resta che vincere e sperare.



Gli altri risultati hanno visto nel girone A il Pontassieve soccombere per 5-0 con l’Emilia Romagna che poi ai calci di rigore ha battuto per 7-4 (2-2) l’Umbria. Ultima gara del girone quella della Lazio che ha vinto per 1-0 sull’Umbria



Nel girone B l’Audax Rufina ha perso per 1 - 0 dalla Sardegna, poi la Toscana vittoriosa con le Marche e sconfitta ai rigori dalla Sardegna.



Ecco la classifica dopo la prima giornata di qualificazioni con partite di 45’ suddivise in due gironi giocati al mattino e al pomeriggio con 3 punti alla vincente 2 alla vincente ai calci di rigore e 1 alla perdente ai calci di rigore:



Girone A



Emilia Romagna 5 punti in due gare, Lazio 3 in una gara, Umbria 1 in due gare, Pontassieve 0 una gara.





Girone B



Sardegna 5 punti in due gare, Toscana 4 in due gare, Marche 0 in una gara, Audax Rufina 0 in una gara





Queste invece le gare previste per domani:



SABATO 15

Ore 10.00: Pontassieve – Lazio (gir.A)

Ore 11.00: Emilia Romagna - Lazio (gir.A)

Ore 12.00: Pontassieve – Umbria (gir.A)

Ore 15.30: Audax Rufina – Marche (gir.B)

Ore 16.30: Sardegna - Marche (gir.B)

Ore 17.30: Audax Rufina – Toscana (gir.B)









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli