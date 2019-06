Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Enrico Gabbrielli, con riferimento al torneo Under 15 Femminile, comunica l’elenco delle ragazze ...





...convocate per martedì 18 giugno alle ore 15,45 presso l'impianto sportivo di Ginestra Fiorentina, via Val di Pesa – Lastra a Signa (FI), per disputare una gara amichevole contro le Under 17 della Fiorentina Women’s (inizio gara ore 17.30).



Questo l’elenco:



Lunghi Susanna (Atletico Grosseto)

Cini Camilla e Mazzoni Chiara (Aurora Montaione)

Calosi Lucrezia, Fossi Rebecca e Scognamiglio Alessia (Empoli Ladies)

Ciabini Giulia (Fiesole Calcio)

Bartalini Viola, Bartolini Allegra, Bossi Emma Sofia, Campi Camilla, Masini Linda, Santini Martina e Toma Stella (Fiorentina Women's)

Barsali Irene, Burani Sirya, Martino Giulia, Mazzanti Asia, Puntoni Gemma, Santini Margherita e

Veneziano Eva (Florentia CF)

Dalle Mura Anna, Profeti Caterina e Viterbo Aurora (Livorno Calcio)

Brotini Agata (Real Cerretese)

Mugnaini Noemi e Valvo Sara (San Miniato)

Giusti Arianna (Vigor Calcio Femminile)



STAFF

SELEZIONATORE: Ulivi Fabrizio

COLLABORATORE: Bertini Simone

TEAM MANAGER: Bettazzi Giulia

MEDICO: dott. Maniscalco Alfredo

FISIOTERAPISTA: Lombardi Giulio