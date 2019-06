Verranno giocate fra domani e domenica le semifinali, in gara unica, della 14esima edizione del Torneo Regionale per Allievi e Giovanissimi. Questo il programma:







ALLIEVI REGIONALI

Scandicci - Tau Altopascio

sabato ore 17.30 – “Bartolozzi” Scandicci

Arbitro: Alessandro Donati di Livorno



Sestese - Pro Livorno Sorgenti

domenica ore 10.30 – suss. “Biagiotti” Sesto F.no

Arbitro: Leonardo Labruna di Pontedera



GIOVANISSIMI REGIONALI

Scandicci – Giovani Via Nova

domenica ore 10.30 – “Bartolozzi” Scandicci

Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca



Giovani Granata Monsummano - Cattolica Virtus

domenica ore 10.30 – “Loik” Monsummano Terme

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera