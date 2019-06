La Rappresentativa Nazionale Under 15 della LND si è qualificata alle semifinali del Torneo Internazionale Città Cava De' Tirreni, addirittura con una giornata di anticipo.





La squadra di Andrea Albanese, inserita nel girone A, era infatti già certa del primo posto, dopo aver battuto nella prima giornata giocata martedì 11 i pari età della Cavese per 4-1 e mercoledì il Benevento per 3-0.

La Rappresentantiva della LND, pur essendo stata battuta dalla Reggina nella terza giornata e raggiunta in testa alla classifica dal Benevento, è in vantaggio per l'esito favorevole negli scontri diretti e giocherà quindi la semifinale contro la 2ª del girone B oggi pomeriggio, venerdì 14 giugno, alle ore 15.00 allo stadio “Simonetta Lamberti”.



"I ragazzi hanno affrontato questa competizione con lo spirito giusto - ha dichiarato mister Albanese - hanno recepito velocemente ciò che volevo facessero in campo, sono stati bravi soprattutto di testa. Fisicamente abbiamo tenuto bene, non è poco se pensiamo che questi giocatori hanno alle spalle una stagione intensa e in questo torneo non c'è un giorno di riposo".

Andrea Albanese ha tenuto a sottolineare alcuni aspetti importanti: "Lo staff tecnico è stato bravo a motivare il gruppo, creando un clima positivo in poco tempo. Il primo successo ci ha dato la spinta, più giochiamo e più miglioriamo, non è un caso se nelle prime due partite siamo cresciuti nei secondi tempi. Sto utilizzando tutti i ragazzi della rosa per riuscire a tenere il ritmo alto in ogni gara perchè siamo qui per vincere tutte le partite".

Nelle prime due gare del girone si sono scatenati gli attaccanti grazie al supporto della squadra: il 4-1 con la Cavese porta le firme di Valerio Crespi e Francesco Ongaro autori di una doppietta ciascuno. Il 3-0 con il Benevento è maturato grazie ai centri sempre di Crespi e Ongaro ancora in gol e al rigore trasformato da Renato Cascella.



Girone A - Risultati

1ª giornata

Under 15 LND - Cavese 4-1

Reggina - Benevento 0-3



2ª giornata

Benevento - Under 15 LND 0-3

Cavese - Reggina 2-0



3ª giornata

Under 15 LND - Reggina 0-1

Cavese - Benevento 0-1



Classifica finale: Under 15 LND p.6; Benevento p.6, Cavese 3; Reggina p.3.



PROSSIMO TURNO – SEMIFINALI

ore 15.00 - RAPPR. NAZIONALE LND – JUVE STABIA

stadio “Simonetta Lamberti” Cava de’ Tirreni (Sa)

ore 16.30 - RAPPR. NAZIONALE LEGA PRO – BENEVENTO

stadio “Simonetta Lamberti” Cava de’ Tirreni (Sa)



FINALE – sabato 15 giugno

Ore 17.00 - stadio “Simonetta Lamberti” Cava de’ Tirreni (Sa)