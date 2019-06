Scenderà in campo alle ore 15.30, al campo “Benelli” Lido di Camaiore, la formazione Juniores Nazionali dell’Aquila Montevarchi, impegnata nella semifinale del campionato...





... contro i laziali dell’Aprilia. Per i rossoblu, che hanno eliminato la Sangiovannese nei quarti, la possibilità di arrivare alla finalissima di sabato mattina a Forte dei Marmi, contro la vincente di Chieri – Legnago che verrà giocata alle 18.00.



Queste le formazioni mandate in campo dai due allenatori:



Aquila Montevarchi - Aprilia 0-1

AQUILA MONTEVARCHI: Bucciero, Ottanelli, Scartocci, Gistri, Cuccuini, Pampaloni, Dini, Amatucci, Borghesi, Mosti Falconi, Landini. A disp.: Degli, Innocenti, Zamboni, Bencivenni Stufi, Nyamsi, Maccari, Pugliese, Lopez Felipe, Clement. All.: Andrea Bindi.

APRILIA: Manasse, Corelli, Laoretti, Ferri, Di Fusco, Battisti, Zaccaria, Murasso, Martinelli, Putti, Odiano. A disp.: Alfieri, Vespa, Mirti, Anselmi, Tocchino, Malfetta, La Penna, Manca, Esposito.

ARBITRO: Gabriele Sacchi di Macerata, coad. da Brizioli e D'Angelo di Perugia.

RETI: 48' Martinelli



Il clima è caldo a Lido di Camaiore, in tutti i sensi. In palio c'è l'accesso alla finale e le due squadre partono contratte; per i primi 10 minuti, nessuna azione di rilievo e zero emozioni. Il ritmo è basso, entrambe hanno paura di scoprirsi; in questa fase si mettono in evidenza Amatucci e Mosti Falconi del Montevarchi, Zaccaria e Oriano dell'Aprilia. Alla mezzora il primo cartellino giallo, tocca al laziale Di Fusco. Poco dopo tocca anche a Murasso. Si arriva all'intervallo senza neanche un tiro in porta. Ma nei minuti di recupero, alla prima vera e propria azione d'attacco, l'Aprilia passa in vantaggio: cross di Corelli, sul secondo palo si fa trovare pronto Martinelli ed è gol!