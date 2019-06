S.G.S. : Sarà Empoli - Inter la finale Under 16 di sabato Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) La seconda semifinale del campionato Under 16 per società di Serie A e B, disputata ieri sera, ha visto la vittoria dell’Inter che affronterà dunque l’Empoli nella finale di sabato.



Ecco un breve resoconto della partita, tratto dal sito “calcionazioonale.it :



Juventus – Inter 2-3 dts (2-2)

I nerazzurri di Bonacina battono per 2-3 ai supplementari la Juventus. Vantaggio di Gnonto dopo due giri di lancette, pari di Chibozo al 13'. Ancora Inter avanti sull'1-2 al 24' con rigore trasformato da Gnonto, doppietta per lui. 2-2 nella ripresa quando al 18' impatta Omic. Nel secondo tempo supplementare il gol decisivo, messo a segno da Cappadonna.

L'Inter scenderà in campo sabato alle 20.30 a Ravenna contro l'Empoli nella finalissima del campionato Under 16.









