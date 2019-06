Saranno Romulea e Varesina Sport a contendersi il tricolore 2018/2019 per la categoria Juniores Dilettanti. La finalissima verrà disputata sabato 15 giugno...





...(calcio d'inizio alle ore 16,00) presso lo Stadio “Gino Bozzi”, sede del Centro di formazione LND in Toscana.



Ultimi 90 minuti (tempi supplementari e rigori permettendo) per la conclusione di un'avvincente Fase Nazionale che ha visto in campo le regine dei rispettivi campionati regionali.

La formazione romana di mister Fabrizio Feroce, che rappresenta uno dei club storici della Capitale, ha raggiunto l'atto conclusivo della competizione con un ruolino di marcia di assoluto rispetto, composto da 4 vittorie e 2 pareggi.

Il team lombardo, guidato da Ferdinando Fedele (squalificato, non sarà in panchina nella finale di Firenze), arriva all'appuntamento al termine di un percorso fatto di 5 vittorie ed una sconfitta. Assenza importante anche per la Romulea, che per l'ultimo confronto della stagione dovrà a meno del bomber Dassio Gnahe.