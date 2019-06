E’ tutto pronto per la stagione 2019 della Serie Aon del Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, l’unico Campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al Mondo...





...giunto alla 16ª edizione. Sarà il primo anno della riforma.



Grazie alla sinergia tra Dipartimento Beach Soccer e club è nato il nuovo format del Campionato per aumentare la competitività e l'appeal del torneo: le dieci migliori formazioni nel ranking italiano sono riunite nella Poule Scudetto ed altrettante in quella Promozione in lotta per il passaggio di categoria.



La presentazione della Serie A si è tenuta a Roma, nella sede del Corriere dello Sport, storico media partner del beach soccer targato Figc-LND, alla presenza dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti guidati dal Presidente Cosimo Sibilia e dei partner che sostengono la stagione 2019.



“La struttura del Campionato e il numero delle partecipanti è la dimostrazione che il beach soccer gode di ottima salute – ha spiegato Sibilia - E’ una disciplina in costante crescita, la LND ci crede e sostiene con convinzione uno sport che va ad occupare un arco di tempo in cui il calcio a undici si prende il meritato riposo. Ci siamo tolti delle soddisfazioni non da poco, lo scorso settembre quando l’azzurro non brillava siamo riusciti a conquistare il titolo di Campioni d’Europa. Come è accaduto con il calcio femminile anche con il beach soccer la Lega Nazionale Dilettanti lavora in prospettiva costruendo le basi di quei sport destinati a crescere. I partner commerciali e media che ci sostengono sono i compagni di un viaggio che ci porterà lontano”.



Calorosa l’accoglienza del padrone di casa, il direttore Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:

“Apprezzo il beach soccer perché ho giocato in passato sul rettangolo di sabbia anche con un certo Maradona. E’ uno sport bello e complesso, ci vuole forza e tecnica. Sono soddisfatto della nostra partnership con la LND perché il beach soccer è lo sport estivo più popolare. Lo scopo del nostro giornale è di mostrare quanto sia faticoso, tecnico e necessiti di grande preparazione. Il calcio sulla sabbia è spettacolare ma per giocarlo bene bisogna essere molto preparati, i media devono spiegarlo alla gente perché apprezzi ancora di più lo spirito di sacrificio di questi atleti”.