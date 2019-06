La Serie D celebrerà i migliori del campionato appena concluso nella 7ª edizione del D CLUB, il voting dei tifosi ideato dal Dipartimento Interregionale LND



in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport.

La premiazione si terrà venerdì 14 giugno alle ore 19 presso il Grand Hotel Royal di Viareggio, condurrà l’evento il giornalista di Radio Onda Libera Luca Rutili.

Nel corso della serata ritireranno un premio alla carriera l’allenatore del Cosenza Piero Braglia e il tecnico del Francavilla Ranko Lazic. Premio alla memoria per il presidente del Montebelluna Marzio Brombal scomparso il 7 aprile di quest’anno.



VINCITORI 7ª “D CLUB”

MIGLIOR PORTIERE: Marco MANIS (Sanremese)

MIGLIOR DIFENSORE: Mattia SPERA (Ligorna)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Michele DI PRISCO (Portici)

MIGLIOR ATTACCANTE: Cristian Carlo BREGA (Ponsacco)

MIGLIOR UNDER: Gaetano VITALE (Sorrento)

MIGLIOR ALLENATORE: Domenico GIACOMARRO (Picerno)

PREMI D CLUB ALLA CARRIERA: Piero BRAGLIA (allenatore Cosenza Calcio), Ranko LAZIC (allenatore Francavilla FC)

PREMIO D CLUB ALLA MEMORIA: Marzio BROMBAL (presidente Calcio Montebelluna 1919)



I vincitori del D CLUB sono stati individuati dai voti espressi online dai lettori di Corriere dello Sport e Tuttosport (50%) sommati a quelli della Giuria “D Club” (50%) composta dai giornalisti Biagio Angrisani del Corriere dello Sport, Guido Ferraro di Tuttosport, Tiziano De Patre Tecnico della Rappresentativa Serie D Under 19 e Maria Teresa Montaguti Consigliere del Dipartimento Interregionale.