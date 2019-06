E’ appena terminata la finale del Trofeo Cerbai degli Allievi B ed è subito il momento di quella dei Giovanissimi B; di fronte, sul campo delle Due Strade, le formazioni di...



...Sestese e Mazzola Valdarbia.



Ecco le formazioni in campo:



Mazzola Valdarbia - Sestese Calcio 2-3

MAZZOLA VALDARBIA: Masiero, Franceschini, Barbetti, Castelli, Tozzi, De Luca, Andreini, Milanesi, Debolini, Cattich, Scaccia. A disp.: Perniconi, Galassini, Alberti, Gambacorta, Tiravelli, Vergassola, Brogi. All.: Riccardo Fic albi.

SESTESE CALCIO: Misuri, Pelagatti, De Ferdinando, Cecchi, Pisaniello, D'Agati, Marchi, Milani, Arrighetti, Cremonini, Aprile. A disp.: Giusti, Biagi, Mengozzi, Bertacchi, Ermini, Bartoletti, Santonocito, Stefanucci, Riggio. All.: Giovanni Augusti.

ARBITRO:

RETI: 2' Cattich, 18' Pelagatti, 19' Cattich, 24' Aprile, 56' Stefanucci



Partenza - lampo del Mazzola, che dopo poco più di un minuto passa in vantaggio: difesa sestese non ancora registrata, Debolini per Cattich in area che trafigge il portiere in uscita. Mister Augusti incita i suoi ad entrare in partita e vuole più "cattiveria" agonistica, i suoi ragazzi recepiscono il messaggio e si portano in avanti: angolo per Cremonini che non trova spazio per il tiro, poi fallo su Arrighetti e punizione pericolosa battuta da D'Agati che Masiero, abbagliato dal sole, devia sulla traversa. Replica il Mazzola con Debolini per Scaccia, destro secco respinto. La gara è molto vivace, le azioni si susseguono. Sestese ancora vicina al pareggio: punizione da sinistra, palla in area per Pelagatti che coglie la traversa! Ma al 18' il pareggio si concretizza: da Cecchi a Pelagatti che infila il portiere in uscita e sigla l'1-1. Ma il pareggio dura pochissimo. Si riparte e il Mazzola torna in vantaggio, ancora col n.10 Cattich che con un tiro da fuori area scavalca il portiere, fuori dai pali...

Pochi minuti dopo, altro episodio importante: calcio di rigore per il Mazzola per fallo di Cecchi (netto ma ingenuo) sull'imprendibile Cattich, sul dischetto va Milanesi e la sua conclusione si stampa sul palo. Scampato il pericolo, la Sestese agguanta di nuovo il pareggio: gran movimento in area di Aprile che si libera in dribbling di 4 avversari e con un sinistro angolato infila Masiero. Non c'è un attimo di respiro. Alla ripresa del gioco, Pelagatti raccoglie da angolo e colpisce il palo. E' il terzo della serata, da non credere! La Sestese sopperisce a qualche distrazione di troppo in difesa con un gran potenziale offensivo.

Arriva l'intervallo e le squadre possono rifiatare.

Nella ripresa, dopo le premiazioni degli Allievi B, il gioco riprende un po' più confuso e meno pulito, con qualche sostituzione il Mazzola cerca di mantenersi alto, mentre la Sestese vuole spingere. Ci sono meno occasioni e la gara sul filo del rasoio potrà essere decisa da un episodio. Ma al 21' cambia tutto: azione D'Agati - Marchi - Milani, intervento di Tozzi non impeccabile che favorisce il neoentrato Stefanucci che con un sinistro carico d'effetto da fuori area batte il portiere e porta in vantaggio, per la prima volta, la Sestese. Poco dopo il Mazzola rimane in 10 per l'espulsione (eccessiva) del portiere, intervenuto fuori area su un avversario. Ora la Sestese, in superiorità, sembra avere campo libero, ma poco prima della fine, ecco un altro colpo di scena: