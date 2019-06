Partite : In diretta la finale del Trofeo Cerbai Allievi B - LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 18 letture ) E’ tutto pronto, al Centro Federale “Bozzi” delle Due Strade, per la disputa delle finali del Trofeo Cerbai 2019, per le categorie Allievi B e Giovanissimi B.





I primi a scendere in campo, alle 17.30, saranno gli Under di Forcoli Valdera e Monteriggioni; a seguire, gli Under 14 di Mazzola Valdarbia e Sestese Calcio.

Ecco le formazioni degli Allievi B schierate dai due mister:



Forcoli Valdera – Monteriggioni 1-2

FORCOLI VALDERA: Romano, Bellofatto, Marinari, Bacci, Posarelli, Bracci, Costamagna, Biondi, Ciummei, Coulibaly, De Simone. A disp.: Gliatta, Toraldo, Giusti, Bartolini, Pinori, Taddeini, Curto, Amatore, Bonicoli. All.: Massimo Mancini.

MONTERIGGIONI: Siliberto, Vannini, Maffettone, De Carli, Pescia, Magi, Bonucci, Barbieri, Provvedi, Cappelli, Lombardini. A disp.: Masi, Mincella, Testi, Imperatore, Bella. All.: Corrado Bianchi.

ARBITRO: Giacomo Ravara sez. Valdarno.

RETI: 23' Bonucci, 26' Pescia, 40' Marinari



Primo quarto d’ora equilibrato, la gara è fisica e numerosi sono gli scontri a centrocampo. Più pericoloso in avvio il Monteriggioni, che al 14', con Cappelli, costringe Bellofatto ad un intervento decisivo. Al 23’ la squadra senese legittima il suo predominio passando in vantaggio con un “eurogol” di Lorenzo Bonucci: assist di Cappelli, doppio dribbling e gran diagonale che non lascia scampo a Romano. Il Forcoli accusa il colpo e un paio di minuti dopo subisce anche il raddoppio, con un colpo di testa di Niccolò Pescia su angolo di Lombardini. Le occasioni si susseguono, la partita è molto bella e degna di una finale. Poco prima dell'intervallo il Forcoli Valdera accorcia, con un gol (anche questo molto bello) di Marinari da lontano. Una rete che potrebbe rivelarsi molto utile nel secondo tempo per i pisani, anche se onestamente nella prima frazione il Monteriggioni si è fatto preferire per mole di gioco e occasioni costruite. Ottime le prove di Lombardini (di gran lunga il migliore), di Bonucci e di Cappelli.

Nella ripresa il Forcoli entra in campo più determinato e preme per pareggiare: al 55' miracolo di Siliberto su Coulibaly.







