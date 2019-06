Partite : Under 16 di Empoli e Benevento pronte alla semifinale! Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) Stanno per scendere in campo, il “Capanni” di Savignano sul Rubicone, le formazioni di Empoli e Benevento per la prima semifinale – scudetto del campionato Under 16 di Serie A e B...





... (l’altra, fra Inter e Juventus, è in programma per le 20.30). Ecco le formazioni comunicate dai rispettivi tecnici:



Empoli – Benevento 0-0

EMPOLI: Biagini, Rocchetti, Rizza, Degli Innocenti, Fontanarosa, Morelli, Rossi, Fazzini, Cassai, Baldanzi, Belluomini. A disp.: Paci, Curumi, Fiumalbi, Gaffi, Maressa, Natale, Panicucci, Sottili, Tognetti. All.: Antonio Buscè.

BENEVENTO: Diglio, Bracale, Gentile, Moccia, Talia, Barilotti, Manfredonia, Strazzullo, Giampaolo, Citarella, Olimpio. A disp.: Savignano, Foggia, Seminara, Ciocia, Gargiulo, Sorrettone, Todisco, Battisti, D’Agosto. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano.

Maglia gialla con strisce verticali, pantaloncini e calzettoni rossi per il Benevento; completo biancazzurro d’ordinanza per l’Empoli. Inizia così la prima semifinale dell’Under 16, sul campo di Savignano sul Rubicone.









