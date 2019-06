Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 maggio 2019, si è espresso in maniera favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 28 maggio...





...di deroga all’art.72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”, consentendo ai giocatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione del cognome del calciatore che la indossa.