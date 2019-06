E’ stata giocata ieri sera la seconda semifinale del campionato Primavera 1. Ha vinto, nettamente, l’Inter, che affronterà in finale l’Atalanta (4-3 al Torino), in un epilogo...





... tutto nerazzurro del campionato 2018/19. Ecco il tabellino della semifinale:



Inter – Roma 3-0

INTER: Dekic, Zappa, Nolan, Rizzo, Grassini (59' Persyn), Gavioli (68' Gianelli), Pompetti (83' Roric), Schirò, Corrado, Salcedo (83' Vergani), Colidio (68' Esposito). A disp.: Pozzer, Stankovic, Vergani, Merola, Van Den Eynden, Ntube, Attys, Mulattieri, Roric. All.: Armando Madonna.

ROMA: S. Greco, Parodi (77' Silipo), Cargnelutti, Bianda, Semeraro (65' Besuijen), Darboe, Pezzella, F. Greco, D’Orazio, Celar, Cangiano (65' Estrella Galeazzi). A disp.: Cardinali, Trasciani, Santese, Simonetti, Bucri, Nigro, Buttaro, Tripi, Bove. All.: Alberto De Rossi.

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina.

RETI: 24' rig. Colidio, 80' e 91' rig. Esposito.

La squadra di Madonna si è imposta su quella di De Rossi per 3-0. Nei primi 45 minuti ci ha pensato Colidio a portare in vantaggio l'Inter con un calcio di rigore. Nel secondo tempo, invece, è stato Esposito a siglare il raddoppio all'80' e il definitivo 3-0 in pieno recupero ancora dal dischetto.