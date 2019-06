S.G.S. : Ecco il calendario delle finali Under 17 e Under 15 Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Sono stati resi noti i sorteggi e i relativi calendari delle “final four” dei campionati Dilettanti e Puro Settore Giovanile delle categorie Under 17 e Under 15. Ecco il dettaglio:



UNDER 17

Prima giornata - Lunedì 24 giugno

ore 16.30 – campo comunale S.Pietro in Vincoli (RA)

Nuova Tor Tre Teste - Giorgione

ore 16.30 – campo “Capanni” Savignano sul Rubicone (FC)

Olginatese - Savona



Seconda giornata – Martedì 25 giugno

ore 16.30 - campo “Bucci” Russi (RA)

ore 16.30 – campo comunale S.Pietro in Vincoli (RA)



Terza giornata – Mercoledì 26 giugno

ore 16.30 – campo “Benelli” (RA)

ore 16.30 - campo “Mazzola” Santarcangelo di Romagna (RN)



FINALE

Venerdì 28 giugno ore 17.00

Stadio San Marino



UNDER 15

Prima giornata – Lunedì 24 giugno

ore 18.00 – campo “Benedetti” San Vittore di Cesena (FC)

Tau Altopascio – Donatello

ore 18.00 – campo “Soprani” San Zaccaria (RA)

Calcio Sicilia – Urbetevere



Seconda giornata – Martedì 25 giugno

ore 18.00 - campo “Soprani” San Zaccaria (RA)

ore 18.00 – campo “Benedetti” San Vittore di Cesena (FC)



Terza giornata – Mercoledì 26 giugno

ore 18.00 – campo “Benedetti” San Vittore di Cesena (FC)

ore 18.00 - campo “Soprani” San Zaccaria (RA)



FINALE

Venerdì 28 giugno ore 19.00

Stadio San Marino











