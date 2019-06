Si svolgeranno domani, mercoledì 12 giugno, le finali dell’edizione 2019 della Coppa Cerbai per Allievi B e Giovanissimi B. Entrambe le partite si svolgeranno al “Bozzi” delle Due Strade...





... a Firenze e su questo sito le seguiremo in diretta, a partire dalle ore 17.00, quando è in programma quella della categoria Allievi B. A seguire la finale dei Giovanissimi B.



Questo il programma:



Finale Coppa Cerbai Allievi B

ore 17.00 – campo “Bozzi” Due Strade

FORCOLI VALDERA – MONTERIGGIONI

Arbitro: Giacomo Ravara sez. Valdarno



Finale Coppa Cerbai Giovanissimi B

ore 18.30 – campo “Bozzi” Due Strade

SESTESE CALCIO – MAZZOLA VALDARBIA

Arbitro: Luca Barone di Pisa