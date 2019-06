Partite : Semifinali Under 16 A e B: per l'Empoli c'è il Benevento! Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Sono in programma per domani, mercoledì 12 giugno, le semifinali del campionato Under 16 per società di Serie A e Serie B; nel pomeriggio toccherà all’Empoli, che contenderà...





... l’accesso alla finalissima al Benevento, squadra reduce da una cavalcata trionfale in campionato, che l'ha visto chiudere la stagione regolare al secondo posto con 61 punti e qualificarsi alle semifinale dopo aver prevalso nel doppio confronto con il Sassuolo.

In serata saranno di fronte Juventus e Inter.



Ecco il dettaglio delle partite



SEMIFINALI

ore 17.30 Savignano sul Rubicone

Empoli - Benevento



ore 20.30 campo Russi

Juventus – Inter



La finalissima è in programma per sabato 15 alle ore 20.30 a Ravenna.









