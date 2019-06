Partite : Semifinali Juniores Naz.: per l’Aquila c’è l’Aprilia Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Si svolgeranno domani, giovedì 13 giugno, le semifinali del campionato Juniores Nazionali; per la Toscana è ancora in gara l’Aquila Montevarchi, che ha eliminato...





...nel doppio confronto dei quarti i “cugini” della Sangiovannese. La squadra rossoblu si troverà di fronte i laziali dell’Aprilia, mentre l’altra semifinale vedrà di fronte Chieri e Legnago.



Questo il programma dettagliato delle gare:



SEMIFINALI

Giovedì 13 giugno

ore 15.30 campo “Benelli” Lido di Camaiore

AQUILA MONTEVARCHI – APRILIA

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata, coad. da Brizioli e D'Angelo di Perugia



ore 10.00 campo di Capezzano

CHIERI – LEGNAGO

Arbitro: Simone Moretti sez. Valdarno, coad. da Giudice di Frosinone e Salvatori di Tivoli



La finalissima verrà giocata sabato 15 giugno alle ore 11.00 a Forte dei Marmi.







