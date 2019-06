Sarà un esodo delle Aquile rossoblù in Versilia e altrettanto faranno i sostenitori dei Cavalieri (del Tau) amaranto in terra romagnola: saranno queste due belle realtà...





...a rappresentare il calcio dilettantistico giovanile toscano e a contendersi la settima edizione di SocietàPiù; Cattolica e Sangiovannese, le altre due concorrenti in gara finora, con l'eliminazione nelle fasi nazionali non possono più raggiungere matematicamente la prima posizione.

Il Tau diventa SocietàPiù della 37° mettendo a segno il miglior score del turno e anche una delle tre doppiette di giornata; le altre sono state realizzate da Scandicci e Sestese giunte alla loro seconda consecutiva. Queste tre Società sono in lizza su due fronti: le altre nove rimaste in gioco hanno una competizione a testa.

Giovani Via Nova, partita con una sola squadra questa stagione è la Società più bassa nel ranking ancora in attività (63ma posizione) e si merita la vetrina settimanale.

Assegnati i bonus per le Fasi Nazionali, Tornei Regionali (Juniores, Allievi e Giovanissimi) e Coppe Cerbai.



Facciamo il punto sulla classifica (aggiornata al 9 giugno): dopo questa giornata la capoclassifica Tau ritorna favoritissima; la doppia eliminazione dalle semifinali di Coppa Cerbai toglie al Montevarchi molte chance di sorpasso. Solo se vincerà il titolo italiano Juniores Nazionali il 15 Giugno potrà mettersi alla finestra e vedere cosa farà la settimana successiva il Tau, altrimenti si accontenterà del secondo posto già sicuro. Terza la Cattolica Virtus se vince la coppa regionale Giovanissimi, altrimenti si deve guardare dal ritorno di Sestese o Scandicci.

Già sicure del sesto posto l'Affrico e del settimo la Sangiovannese che ha concluso la stagione.





SocietàPiù della settimana: TAU CALCIO ALTOPASCIO



Vetrina della settimana: GIOVANI VIA NOVA



Maggior numero di punti fatti: 36 TAU CALCIO ALTOPASCIO



Miglior balzo in classifica: dalla 5ª posizione alla 4ª posizione SESTESE CALCIO

Balzo più lungo in classifica: dalla 77ª alla 62ª posizione MONTERIGGIONI



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: -----

Doppietta 2 su 2: C.S.Scandicci 1908 (seconda consecutiva); Sestese Calcio (seconda consecutiva); Tau Calcio Altopascio



Società di Puro Settore più alta in classifica: TAU CALCIO ALTOPASCIO (1ª posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: SAN DONATO TAVARNELLE (23ª posizione) stabile

Società con una squadra più alta in classifica: FUCECCHIO (21ª posizione) stabile

Società al comando in classifica generale: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS