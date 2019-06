E’ stata disputata ieri sera, allo stadio “Tardini” di Parma, la prima semifinale del campionato Primavera 1. Di fronte la squadra classificata al primo posto nella regular season...





...(Atalanta) e quella che ha eliminato nei play off la Fiorentina appena venerdì scorso (il Torino). Ecco il resoconto della partita:



Atalanta - Torino (2-2) 4-3 dts

ATALANTA: Ndiaye, Okoli, Peli (82' Traore), Piccoli, Kulusevski (88' Gyabuaa), Cambiaghi (73' Colley), Brogni, Heidenreich, Da Riva, Zortea, Ta Bi. A disp.: Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Ghislandi, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes. All.: Massimo Brambilla.

TORINO: Gemello, Ferigra, Onisa, Petrungaro (53' Belkheir), De Angelis (53' Gilli), Rauti, Kone (80' Buonavoglia), Millico, Michelotti, Singo, Potop (77' Sportelli). A disp.: Trombini, Ambrogio, Marcos Lopez, Isacco, Moreo, Ghazoini, Cuoco, Tordini, Buonavoglia. All.: Federico Coppitelli.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia

RETI: 12' Cambiaghi, 64' Belkheir, 76' Kulusevski, 95' Singo, 3' sts Colley, 6' sts Colley, 9' sts Millico.

NOTE: ammonito Kone.



E' l'Atalanta la prima finalista del campionato Primavera 1 2018/19. I bergamaschi battono per 4-2 ai supplementari il Torino nella prima delle due semifinali. Nerazzurri in vantaggio al 12' del primo tempo con Cambiaghi, pari dei granata al 19' della ripresa, con rete di Belkheir. Gol di Kulusevski poco dopo la mezzora della ripresa, ma Singo al 50' porta tutti agli extra-time. Il match si decide al secondo supplementare, con il 3-2 di Colley; ancora Colley firma la doppietta e il 4-2 poco dopo. Mentre è di Millico il 4-3 che chiude la partita.



L’Atalanta attende così la vincente di Inter - Roma, in programma oggi, per conoscere la sua avversaria nella finale di venerdì 14 giugno al “Tardini” di Parma.