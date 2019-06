Anteprima : Su Calciopiù tutto il calcio categoria per categoria! Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) Appena chiuso in redazione il n. 22 di Calciopiù! Anche se l’attività agonistica è ormai agli sgoccioli, ci sono ancora diverse partite importanti e decisive, che abbiamo seguito per voi...





... e vi raccontiamo, con dovizia di particolari, sul giornale in edicola e on-line da domattina.



La prima pagina mette in evidenza alcune delle imprese di giornata: da quella del Tau Altopascio, che ha guadagnato l’accesso alle final six nella categoria Giovanissimi 2004; a quella degli Juniores Nazionali dell’Aquila Montevarchi che hanno superato nella gara di ritorno i “cugini” della Sangiovannese, guadagnando l’accesso alle semifinali; agli Under 16 dell’Empoli, attesi mercoledì dalla semifinale – scudetto contro il Benevento; infine il richiamo alle finali della Coppa Cerbai, in programma per mercoledì alle Due Strade e un richiamo all’intervista esclusiva realizzata con Federico Guidi che torna su una panchina di club e ci svela quale.



Con un antipasto così, facile immaginare 32 pagine da leggere tutte d’un fiato, con le prime indiscrezioni dal mercato, il focus sul Mondiale di Calcio Femminile iniziato con l’acuto in rimonta delle Azzurre, e quello sul mondo del Beach Soccer, che nel prossimo fine settimana vedrà la disputa della prima tappa del campionato 2019.



In mezzo, tantissimi “speciali” sulle società toscane: Cascina, Comeana Bisenzio, Ponte d’Arbia, Meridien, Tirrenia, Indomita Quarata, Molazzana, Luco, Giovani Vinci, Colline Pisane, Floriagafir Bellariva, Urbino Taccola, Poggibonsi, Pisa Ovest, Sancascianese, Rondinella Marzocco, Fortis Juventus.



Insomma, di tutto di più sul calcio in tutte le sue declinazioni: giovanile, dilettanti, femminile e sulla spiaggia.



Non vorrete perdervi tutto questo…







