E’ stato reso noto nei giorni scorsi, dal C.R.T-L.N.D., il programma dettagliato della seconda edizione del “Memorial Fabio Bresci”, organizzato dall’Audax Rufina per onorare...





... la scomparsa prematura del presidente del C.R.T. proprio pochi giorni prima del triste anniversario.

Come già anticipato, sono 8 le squadre partecipanti: oltre al Pontassieve e ad padroni di casa dell’Audax Rufina, saranno presenti le rappresentative di: Lazio, Marche, Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e Toscana.

Le gare si svolgeranno nei giorni di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno. Questo il programma:



VENERDÌ 14

Ore 10.00: Pontassieve – Emilia Romagna (gir.A)

Ore 11.00: Lazio – Umbria (gir.A)

Ore 12.00: Emilia Romagna – Umbria (gir.A)

Ore 15.30: Audax Rufina – Sardegna (gir.B)

Ore 16.30: Marche – Toscana (gir.B)

Ore 17.30: Sardegna – Toscana (gir.B)



SABATO 15

Ore 10.00: Pontassieve – Lazio (gir.A)

Ore 11.00: Emilia Romagna - Lazio (gir.A)

Ore 12.00: Pontassieve – Umbria (gir.A)

Ore 15.30: Audax Rufina – Marche (gir.B)

Ore 16.30: Sardegna - Marche (gir.B)

Ore 17.30: Audax Rufina – Toscana (gir.B)



Le vincenti di ciascun girone accederanno alla finale per il primo posto; le seconde alla finale per il terzo posto; le terze alla finale per il quinto posto; le quarte alla finale per il settimo posto.



Questo il programma:



DOMENICA 16

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 10.30 – Finale 5°-6° posto

Ore 14.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.30 – Finale 1°-2° posto