Gli Esordienti B a 9 2007 dell'Alberino vincono l'11° Torneo Città di Foiano 2019. Con questo risultato, i bimbi della società di Ravacciano fanno tripletta, avendo vinto le due passate...



...edizioni di questa competizione ben organizzata dalla Nuova Foiano. Il torneo, oltre ad essere fortunato per i piccoli atleti, lo è sicuramente per gli istruttori Bicchi e Mazzarrini che hanno già vinto questa competizione nei due anni scorsi con i Pulcini 2007 e tre anni fa con i Pulcini 2005 rossoneri. Ripetersi così tante volte di fila, sia per giocatori che per istruttori, non è per niente facile ma questo è il frutto dell'ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni dal GS Alberino che sta tornando ad avere un'ottima scuola calcio, come negli anni passati e tutto questo vuol dire che il volontariato non deve significare per forza poca organizzazione, anzi è qui che la passione e la voglia di tutti i membri del gruppo sportivo vengono fuori per il bene di bambini e bambine!



In finale di fronte c'era la forte compagine dell'Arezzo Football Academy, certo un avversario non da prendere sottogamba. La partita è stata veramente bella, con un'intensità incredibile da parte di entrambe le squadre. Le azioni aretine venivano sempre stoppate dai bravi difensori e dai sempre attenti portieri rossoneri, mentre quelle dell'Alberino riuscivano ad arrivare fino alla conclusione ma gli errori sotto porta dei rossoneri sono stati tantissimi, fino ad arrivare a metà del secondo tempo quando Ruiz (premiato come migliore giocatore del torneo) riesce ad imballare la palla in fondo al sacco dopo il tocco di Orsini. Da questo momento la gara si fa sempre più intensa, con la pressione dell'Alberino sempre più veemente e con azioni degne di nota, ma senza che arrivi il secondo gol. Questo canovaccio continua anche nel terzo tempo, gli aretini provano a trovare il pareggio ma non ci riescono grazie allo spirito di sacrificio di tutti i rossoneri che vogliono assolutamente chiudere la loro carriera all'Alberino con un trofeo, ed infatti ci riescono vincendo per 1-0.



Veramente una bella prestazione per i ragazzini rossoneri che hanno fatto la partita più bella dell'annata e forse dei tre anni passati insieme, con un'intensità incredibile e soprattutto con un grande spirito di sacrificio che a fine gara si è trasformato in grandi sorrisi e qualche lacrimuccia, perché dalla prossima stagione, la categoria dei 2007, passerà al Monteriggioni, la società con cui collabora l'Alberino per portare i ragazzi fino alla prima squadra. Erano degli scricciolini, li chiamavano "i teneroni" ma col tempo sono diventati una delle squadre più forti del panorama senese e l'Alberino non può far altro che ringraziare Benelli Aldo, Brogi Thierry, Caporali Samuele, Cauceglia Francesco, Certosini Niccolò, Cocchi Leonardo, Coselschi Elia, Covati Tommaso, Elianti Matteo, Giorgi Giorgio, Iafelice Gabriel, Marrone Tommaso, Martinelli Iacopo, Minucci Achille, Orsini Niccolò, Pieraccini Marco, Porcellotti Pietro, Ruiz Felipe, Savino Diego e Tozzi Giovanni insieme agli istruttori Bicchi Claudio e Gabriele Mazzarrini (ed anche grazie a tutti gli altri bambini ed ai collaboratori tecnici passati in questi anni perché è anche grazie a loro che sono arrivati questi risultati) per aver dato alla società tante gioie sportive e umane ed augura a questo gruppo il meglio per la loro vita calcistica, scolastica e poi, per quando saranno grandi, lavorativa... e per l'ultima volta insieme diciamo: 1,2,3 Alberino alè!!!