Si è svolta venerdì mattina, presso la sala conferenze Mario Valitutti del Museo del Calcio, la festa finale della X edizione del progetto "Calcio Cultura"...



, il percorso psicoeducativo di promozione della cultura sportiva promosso dalla Fondazione Museo del Calcio in collaborazione con le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci e con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti.

“Calcio Cultura” quest’anno ha coinvolto 50 classi delle scuole secondarie di 1° grado di Firenze e Provincia; in questi dieci anni il progetto ha visto la partecipazione di circa 11300 ragazzi, che hanno riflettuto sui valori dello sport, sul doping e sulla “Carta dei diritti dei ragazzi allo sport”, insieme alle psicologhe Binazzi e Ciacci.

Durante l'anno scolastico, a seguito degli incontri effettuati al Museo del Calcio, i ragazzi stessi hanno realizzato temi, cartelloni, video, poesie e disegni sul significato che ha per loro lo sport.

I temi sono stati rilegati in tre volumi e rimarranno nella memoria del Museo come contributo all’accrescimento della cultura sportiva. Inoltre, come ogni anno, sono state raccolte in un piccolo libro, le frasi più significative estrapolate da tutti i temi dei partecipanti.



Presenti alla mattinata di premiazione Fino Fini, presidente della Fondazione Museo del Calcio, Maurizio Francini, direttore della Fondazione Museo del Calcio, Cosimo Guccione, assessore allo sport di Firenze, Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Vasco Brogi, consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti e Giancarlo Gosti, vicepresidente CONI Regionale.

“Leggendo le frasi estrapolate dai temi realizzati dai ragazzi che hanno partecipato al progetto, mi sono rimaste impresse tre parole: passione, impegno e lealtà, elementi importanti nello sport quanto nella vita.” Ha commentato Cosimo Guccione, neo assessore allo sport di Firenze.

Tutti i presenti hanno evidenziato l'importanza che questo progetto negli anni ha avuto e continua ad avere, dando modo a migliaia di ragazzi di visitare il Museo, conoscere la storia della nostra Nazionale ma anche dell’Italia stessa e confrontarsi su valori come gioco, regole e rispetto.

Sono stati poi chiamati alcuni ragazzi per ricevere premi, attestati e menzioni d’onore. Tra gli altri, anche due premi ambitissimi: la maglia della Nazionale Italiana firmata dal CT Roberto Mancini e il pallone ufficiale firmato da tutti i giocatori della Nazionale.

Di seguito i vincitori per il modulo sui valori dello sport: 1° classificato Lorenzo Cavicchi (3°E Granacci), 2° classificata Matilde Di Capua (1°A Spinelli), 3° classificato Flavio Iuculano (1°A Istituto Salesiano dell'Immacolata).

Questi invece i vincitori per il modulo sul doping: squadra 1° classificata Ettore Chiostri, Francesco Coccia, Elisa Gandini, Martina Marra, Giada Nicotra, Almo Abdissa Teshita (3°C Verdi); squadra 2° classificata Nicol Cecconi, Manuel Hasa, Noemi Magaldi, Bruno Martina, Mira Matti (3°B Verdi); squadra 3° classificata Fiamma Fantechi, Lavinia Laria, Sofia Viliani (3°F Cavalcanti).

Queste le scuole che hanno partecipato al progetto: Barellai (I.C. Balducci - Fiesole), Cavalcanti (Sesto Fiorentino), Compiobbi (I.C. Balducci - Fiesole), Domenico Ghirlandaio (I.C. Primo Levi - Impruneta), Granacci (I.C. Teresa Mattei - Bagno a Ripoli), Istituto Salesiano dell'Immacolata (Firenze), Mino da Fiesole (I.C. Balducci - Fiesole), Paolo Uccello (I.C. Gandhi - Firenze), Pescetti (I.C. Falcone-Borsellino - Sesto Fiorentino), Spinelli (I.C. Secondo Scandicci), Verdi (I.C. Verdi - Firenze).