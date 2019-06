Eccellenza : Domenica le gare di ritorno degli spareggi per la D Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) Ultimi novanta minuti per conquistare il massimo campionato dilettantistico: domenica 9 giugno si giocheranno le gare di ritorno del secondo turno degli spareggi tra...



...le seconde di Eccellenza: in palio 7 posti nella Serie D 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 15.30 ad eccezione di Canicatti’-Biancavilla, posticipata alle 16.30 presso il Comunale “V.Mazzola" di San Cataldo (CL). Per quanto riguarda la gara Breno-Legnano è stato disposto il divieto di vendita biglietti ai residenti nella provincia di Milano.



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari nel punteggio tra andata e ritorno priorità alle reti realizzate in trasferta oppure spazio ai supplementari. In quest’ultimo caso, qualora nessuna delle squadre dovesse segnare si andrà ai calci di rigore, mentre se dovesse persistere la parità con reti realizzate nell’extra-time scatterà nuovamente il criterio dei gol in trasferta.



SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA, SECONDO TURNO - RITORNO

Domenica 9 Giugno, ore 15.30



Breno-Legnano (arbitro Nicolò Dorillo di Torino; andata 1-1)

Tritium-Edmondo Brian (Riccardo Galasso di Ciampino; 2-0)

Valle Del Tevere-Progresso (Gianluca Renzi di Pesaro; 1-3)

Poggibonsi- P.S. Elpidio (Nicolò Rodigari di Bergamo; 0-2)

Mestre-Pomezia (Piero Marangone di Udine; 1-1)

Agropoli-Brindisi (Giuseppe Sassano di Padova; 0-1)

Canicatti’-Biancavilla (Francesco Zago di Conegliano; 0-1) *ore 16.30









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli