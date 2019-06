Riparte il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Città di Cava de' Tirreni" giunto alla 26ª edizione. Il Torneo, che si terrà tra il 9 e il 15 giugno 2019 a Cava de' Tirreni,





...accoglie giovani provenienti da ogni parte d’Italia, contando oltre 2000 atleti.



Spirito di gruppo, rispetto per l’avversario, lealtà e correttezza sono i valori che promulga il Torneo e ai quali D’Amico si lega dando il proprio nome al premio nella categoria Allievi, il “Trofeo D’Amico”.



Le categorie in gara sono 9, le squadre partecipanti professionistiche, rappresentative dei migliori vivai calcistici italiani e stranieri, sono 8.



“Ogni anno siamo sempre più orgogliosi di partecipare a questa iniziativa che punta sui giovani e che promuove come sana abitudine l’attività fisica, la convivialità e il gioco di squadra attraverso uno sport come il calcio” – dichiara Sabato D’Amico Amministratore Delegato di D’Amico – “Infatti sono ormai 26 anni che con il Trofeo D’Amico continuiamo a sostenere il Torneo, valorizzando, attraverso un’alimentazione equilibrata, l’importanza dello sport.”



-----



Il tecnico della Rappresentativa Under 15 LND Andrea Albanese ha diramato la lista dei convocati per il Torneo Internazionale di Cava de’ Tirreni in programma dall’11 al 15 giugno.

Nell’elenco figurano 22 calciatori classe 2004, fra cui alcuni toscani.

La selezione più giovane della Lega Nazionale Dilettanti comincerà ad allenarsi da domani nel Comune in provincia di Salerno in attesa del debutto di martedì prossimo contro la Cavese (ore 15.50). Seguiranno mercoledì 12 giugno la sfida col Benevento (ore 9.45) e giovedì 13 il match con la Reggina (ore 11). Per l’Under 15 si tratta della seconda partecipazione consecutiva al torneo.



Ecco i convocati:



Portieri: Tommaso Melone (Trento), Francesco Bellucci (Chieri), Samuele Scannella (Trinacria)

Difensori: Damiano Petrella (Jonia), Fabio Andrea Ruggeri (Savio), Federico Fioretti (Pro Calcio Bari), Angelo Viscardi (Virtus Junior Napoli), Gianluca Tell (Donatello), Giovanni Riefolo (Nick Calcio Bari), Carmine Froncillo (Sport Village), Nico Quilici (Tau Altopascio)

Centrocampisti: Renato Cascella (Nick Calcio Bari), Mattia Gagliardi (Vigor Perconti), Thomas Pontellini (Vis Misano), Christian Casucci (Trinacria), Tommaso Berti (Cesena), Tommaso Cecilia (Tau Altopascio), Tommaso Damo (Liventina)

Attaccanti: Alessandro Vander Elst (CBS Scuola Calcio), Rocco Quirino (Segato), Valerio Crespi (Savio), Francesco Ongaro (Scandicci)



STAFF - Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Coordinatore organizzativo e Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Andrea Albanese; Vice allenatore: Marco Maestripieri; Allenatore portieri: Roberto Cappelli; Medico: Giuseppe Bova; Fisioterapista: Ignazio Bernasconi; Psicologo dello sport: Aldo Grauso; Segreteria: Edoardo Callegati; Magazziniere: Sandro Della Pelle





CALENDARIO

11 giugno Under 15 LND-Cavese (ore 15.50, C.S. “Desiderio” di Cava de’ Tirreni)

12 giugno Benevento-Under 15 LND (ore 9.45, C.S. “Desiderio” di Cava de’ Tirreni)

13 giugno Under 15 LND-Reggina (ore 11, C.S. “Desiderio” di Cava de’ Tirreni)