Sono in programma per il fine settimana le gare della seconda giornata della 14esima edizione del Torneo Regionale per Allievi e Giovanissimi. Si tratta dei quarti di finale...







... in gara unica; questo il programma:



ALLIEVI REGIONALI

Tau Altopascio – A.Galluzzo Oltrarno

sabato ore 16:00 – Altopascio

Arbitro: Alessio Serra di Grosseto



Fortis Juventus - Scandicci

domenica ore 9.30 – comunale “Romanelli” Borgo S.Lorenzo

Arbitro: Niccolo Breschi di Prato



Pro Livorno Sorgenti - Venturina

domenica ore 10:30 – suss. “Magnozzi” Livorno

Arbitro: Giovanni Macca di Pisa



Sestese - Giovani Granata Monsummano

domenica ore 10:30 – suss. “Biagiotti” Sesto Fiorentino

Arbitro: Lorenzo Nencioli di Prato





GIOVANISSIMI REGIONALI

Bellaria Capp. – Giov.Granata Monsummano

domenica ore 10.30 – “Orsini” Pontedera

Arbitro: Gianmarco D'orsi di Prato



Scandicci – Pietà 2004

domenica ore 10.30 – “Bartolozzi” Scandicci

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia



Giovani Via Nova - Affrico

domenica ore 10:30 – “La Palagina” Pieve a Nievole

Arbitro: Annalisa Borriello di Pontedera



Cattolica Virtus – Atletico Lucca

domenica ore 10:30 – via Pietro di Cosimo

Arbitro: Michele Butta' di Siena