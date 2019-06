Regionali : Si raduna la Rappr.Juniores in vista del Memorial Bresci Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) E’ ormai imminente la disputa della seconda edizione del Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores. La manifestazione si terrà nei giorni...





... 14, 15 e 16 giugno presso lo stadio comunale di Rufina (Fi) e vi parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell’area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria.



Intanto la Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi convocati per una gara amichevole in preparazione. Il raduno si terrà martedì 11 giugno 2019 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano alle ore 14.00 (inizio gara ore 15.00), avversaria la formazione Juniores Regionale della società CS Porta Romana Oltrarno.



Questi i convocati:



AFFRICO: Leporatti Marco

ANTELLA 99: Papi Andrea

AUDACE LEGNAIA: Cecchi Dario

ATLETICO PIOMBINO: Rovai Francesco

CASTELFIORENTINO: Salucci Tommaso

FIRENZE OVEST: Mbye Baboucar

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Stauciuc Alexandru

LASTRIGIANA: Bellini Leonardo, Crini Iago

MONTESPERTOLI: Cerrato Matteo

NUOVA FOIANO: Cristofoletti Tommaso

SESTESE CALCIO: Testaguzza Tommaso, Di Vico Mattia

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Muccioli Marco

TERRANUOVA TRAIANA: Falchi Davide

VENTURINA: Ciurli Tommaso

ZENITH AUDAX: Martines Claudio, Cirasella Giacomo



Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa: Mario Tralci

Commissario Tecnico: Uberto Gatti

Coordinatore Rappresentativa: Piero Morgenni

Medico: dott. Alfredo Maniscalco

Dirigenti: Mauro Bambi e Enrico Vannini

Massaggiatori: Giuliano Pieri e Luigi Nardinelli

Addetto Materiale Sportivo: Roberto Palchetti







