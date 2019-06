E' iniziata alle 18.30, allo stadio “Ricci” di Sassuolo, la gara dei play off scudetto fra Torino e Fiorentina. La vincente di questa gara affronterà lunedì nelle semifinali ...



...l’Atalanta, che è arrivata prima nella regular season.



Queste le formazioni mandate in campo dai due mister:



Torino – Fiorentina 2-2

TORINO: Gemello, Singo, Ferigra, Sportelli, Michelotti, Kone, Isacco, Onisa, Belkheir, Rauti, Millico. A disp.: Trombini, Gilli, Ambrogio, Petrungaro, De Angelis, Marcos Lopez, Portanova, Ghazoini, Cuoco, Potop, Tordini, Buonavoglia. All.: Coppitelli.

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti, Meli (78' Maganjic) Lakti, Beloko (46' Hanuljak), Montiel, Vlahovic, Koffi. A disp.: Brancolini, Chiorra, Ponsi, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, N. Pierozzi, E. Pierozzi. All.: Bigica.

ARBITRO: Marco D'Ascanio di Ancona, coad. da Fontemurato di Roma 2 e Salama di Ostia. Quarto ufficiale: Di Graci di Como.

RETI: 16' Millico, 20' Vlahovic, 39' Beloko, 72' Millico.



Alla Fiorentina serve solo un risultato in questa partita, la vittoria, e l'atteggiamento aggressivo della squadra di Bigica fin dai primi istanti è indirizzato proprio a questo obiettivo. Al 2' però Rauti mette paura alla difesa viola, Ghidotti sbroglia la situazione critica. Al 5' il Toro ottiene due angoli consecutivi, senza esito. Riparte con la Viola con un Koffi particolarmente attivo, ma inconcludente, mentre il Toro, con rapide ripartenze, si rende pericoloso. Come al 10', quando Kone trova una corsia libera a sinistra e arriva al tiro, sull'esterno della rete. La Fiorentina manovra, il Torino agisce di rimessa, e al 16' colpisce: ripartenza veloce di Singo che subisce fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, la palla arriva a Millico appena fuori l'area che non si fa pregare e scaglia un destro a girare che non lascia scampo a Ghidotti. Toro in vantaggio. I viola accusano un po' il colpo, i granata tentano di affondare. Ma bastano pochi minuti per riorganizzarsi alla Fiorentina, che al 20' pareggia: iniziativa di Simonti sulla sinistra, al secondo tentativo la palla arriva a centro area dove Vlahovic è in agguato e non sbaglia. 1-1. Al 27' punizione da lontano di Millico per Rauti, che non riesce a deviare. Alla mezzora ci prova Montiel da lontano, a lato. Al 33' occasione clamorosa per Vlahovic che elude la marcatura e a pochi passi dalla porta conclude appena fuori. I ritmi calano un po', le squadre sembrano rifiatare, ma al 39' la Fiorentina graffia ancora: azione sulla destra, la palla arriva a Beloko che, complice una leggera deviazione, infila alle spalle di Gemello il gol del sorpasso viola! La Fiorentina continua a spingere e due minuti dopo ottiene una punizione dal limite per fallo ancora su Beloko, costretto ad uscire dal campo. La conclusione di Montiel è tesa ma sfila sopra la traversa. Dopo un minuto di recupero si va all'intervallo, con un punteggio che, per ora, consentirebbe alla Fiorentina si approdare alle semifinali.

Nell'intervallo Bigica prende atto che Beloko non ce la fa e alla ripresa manda in campo Hanulijak al suo posto. Il primo quarto d'ora del.secondo tempo è un assedio del Toro, ma di occasioni vere e proprie non se ne contano. Poi si rivede la Fiorentina, che per tre volte va vicinissima al 3-1, con due "invenzioni" di Vlahovic e una girata di Meli. I viola sprecano troppo e al 28' subiscono il pari del Toro, autore il solito Millico che triangola con Kone e in diagonale trafigge Guidotti per il 2-2. Ancora un bellissimo gol, l'ennesima perla in una partita eccellente. Ma il risultato ora sorride ai granata. La Fiorentina accusa il colpo e la stanchezza, subisce l'esuberanza del Toro e per poco non subisce ancora. Poi si riprende e torna a cercare le larghe spalle di Vlahovic che ha tirato il fiato per qualche minuto. Bigica inserisce peso in attacco, con Longo al posto di Montiel. All'87' entrano in coppia i gemelli Pierozzi, al posto di Ferrarini e Simoni. Bigica spreme all'inverosimile le sue corde vocali nel tentativo di infondere ai suoi ragazzi la forza per tentare di segnare quel gol che li porterebbe in semifinale, ma neppure i quattro minuti di recupero servono all'intento. Termina 2-2, un risultato che ha perseguitato la Fiorentina nell'ultima parte di campionato e che l'ha condannata all'uscita dalle finali: se solo uno di "quei" 2-2 fosse diventato una vittoria, "questo" 2-2 avrebbe avuto un significato diverso...

Resta comunque la buona annata della squadra di Bigica, culminata nella conquista della Coppa Italia, e la consapevolezza di aver visto crescere un gruppo di ragazzi di cui sentiremo presto parlare, in ottica di prima squadra (Viola o no...).