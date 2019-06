Assegnata la prima Coppa Regionale: l’ha conquistata l'Affrico nella categoria Juniores per la prima volta nel suo palmares! I biancoazzurri di Campo di Marte sono...



una delle sorprese di questa stagione, meritandosi la vetrina della 36° giornata.

Il titolo di “SocietàPiù” invece ritorna all'Aquila Montevarchi che ottiene il punteggio più alto e inoltre va vicinissima al poker (era l'unica società in lizza su quattro fronti), centrando 3 qualificazioni su 4 e si consola rimanendo l'unica a giocare su tre competizioni.

Nessuna tripletta, quattro invece le doppiette realizzate: Cattolica, Monsummano, Scandicci e Sestese. Salgono nel ranking Bellaria Cappuccini, Giovani Via Nova, Giovani Granata Monsummano; Mazzola Valdarbia, Monteriggioni, Pietà e San Marco Avenza.

Assegnati i bonus per Fasi Nazionali, Tornei Regionali (Juniores, Allievi e Giovanissimi) e Coppa Cerbai.

Facciamo il punto sulla classifica: primo solitario c'è il Tau; secondo staccatissimo a più di 110 punti c'è il Montevarchi; terza la Cattolica perde terreno; quarto a circa sessantacinque punti dal terzo posto c'è lo Scandicci, seguito in fila indiana da Sestese, Affrico e Sangiovannese. Poi c'è il vuoto con la sola Zenith a fare da cuscinetto a 50 punti fra le due estremità.

Sempre 4 le Società che possono vincere quest'edizione della meritocratica: quella con più chance rimane il Tau, anche se l'eliminazione in Coppa Cerbai ha tolto delle probabilità; aumentano invece le quotazioni del Montevarchi che diventa qualcosa di più di un outsider; la Cattolica è vincolata dal risultato delle fasi Nazionali Allievi, rimane in corsa solo se si qualifica alle Final-Six; quasi le stesse invece per la Sangiovannese ma qui c'è da aprire una parentesi: lo scontro diretto con il Montevarchi nelle fasi nazionali Juniores metterà fuori dai giochi matematicamente chi sarà eliminato dalla competizione. Una fra Scandicci o Sestese (l'una esclude l'altra) può ancora aspirare a salire sul podio (seconda o terza) solo in caso di risultati concatenati a loro favorevoli, mentre l'Affrico può al massimo arrivare quarto.





SocietàPiù della settimana: AQUILA 1902 MONTEVARCHI



Vetrina della settimana: AFFRICO



Maggior numero di punti fatti: 35 AQUILA 1902 MONTEVARCHI



Miglior balzo in classifica: dalla 7ª posizione alla 6ª posizione Affrico

Balzo più lungo in classifica: dalla 82ª posizione alla 72ª posizione Giovani Via Nova



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: -----

Doppietta 2 su 2: C.S.SCANDICCI 1908; GIOVANI GRANATA MONSUMMANO; SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS; SESTESE CALCIO



Società di Puro Settore più alta in classifica: TAU CALCIO ALTOPASCIO (1ª posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: SAN DONATO TAVARNELLE (23ª posizione) perde un posto

Società con una squadra più alta in classifica: FUCECCHIO (21ª posizione) perde un posto

Società al comando in classifica generale: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS