Partite : Stasera la Primavera Viola si gioca i play off col Toro LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Questo pomeriggio al via i play off del campionato Primavera 1. Le prime squadre a scendere in campo per il primo turno, alle ore 18.30 allo stadio “Ricci” di Sassuolo, saranno...





...Torino e Fiorentina.

La squadra vincitrice di questa sfida affronterà in semifinale l’Atalanta lunedì 10 giugno alle ore 20.45 a Parma.



Domani, sempre alle ore 18.30 e sempre a Sassuolo, l’altra sfida, fra Roma e Chievo e in quel caso la vincente andrà ad affrontare l’Inter in semifinale, martedì 11 alle ore 18.00 a Sassuolo.



Il mister del Toro, Federico Coppitelli, parlando del match di oggi sul sito ufficiale della società granata, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Quella con la Fiorentina sarà una partita bella e importante, che ci siamo guadagnati il diritto di giocare dopo aver disputato una grande stagione: quarti in campionato, vincitori in Supercoppa e finalisti di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di raggiungere un altro traguardo importante dopo questa grande annata: ce la giocheremo fino all’ultimo”.

Il tecnico granata ha parlato anche della squadra viola che in questa stagione ha già affrontato in cinque occasioni, uscendone vincitore una volta sola: Sono una squadra creata per vincere grazie ai tanti investimenti effettuati che hanno portato in rosa giocatori di altissimo livello. Detto ciò, noi siamo arrivati davanti a loro in campionato, quindi vuol dire che se giochiamo con i nostri mezzi possiamo metterli in difficoltà. Rispetto alla doppia sfida in Coppa Italia penso che siano cambiate alcune cose: noi eravamo nel nostro periodo peggiore, quindi sicuramente questo ha influito sull’esito finale. Ora stiamo meglio, ma vedremo in campo”.



Sul fronte viola, mister Emiliano Bigica ha parlato, al sito “Toro News” della condizione dei suoi ragazzi, che arrivano da 6 pareggi e una sconfitta: “La squadra sta bene, tutti gli effettivi sono a disposizione. Guardandoli negli occhi tutti sono consapevoli della difficoltà della partita col Torino. Sono pronti a tutto per ottenere qualcosa di importante.”

L’ultimo argomento trattato riguarda i 5 precedenti incontri stagionali con il Torino: “Le differenze sono sostanziali. La Fiorentina ha avuto la meglio sul Torino in quattro partite su cinque ma questa sarà un’altra partita, totalmente diversa. Al Torino basterà il pareggio. Il Torino sarà favorito e noi dovremo essere intelligenti, consapevoli di avere un solo risultato. Sarà una partita avvincente e nelle due squadre secondo me ci sono le individualità che un domani potremmo ritrovare nel calcio che conta. Orgogliosi di essere a queste fasi finali ancora una volta“.



A partire dalle ore 18.30, su questo sito, potrete seguire in diretta live l’andamento della partita.







