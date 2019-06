Sono in campo dalle ore 18.00 le formazioni Juniores di Aquila Montevarchi e Sangiovannese, nella gara valevole per l’andata dei quarti di finale del campionato...



... Juniores Nazionali. Il derby toscano, in programma sul campo di Mercatale Valdarno, chiuderà il quadro delle gare di oggi, disputate alle ore 16.00:



AVELLINO - APRILIA RACING CLUB 1-3



LEGNAGO SALUS - UNION FELTRE 1-1



PONTE S.P. ISOLA - CALCIO CHIERI 2-3





Questo il tabellino della gara, che seguiremo in diretta live:



Aquila Montevarchi - Sangiovannese 1-1

AQUILA MONTEVARCHI: Bucciero, Ottanelli, Parigi, Gistri, Cuccuini, Pampaloni, Scartocci, Amatucci, Bencivenni Stufi, Mosti Falconi, Clement. A disp.: Tegli, Innocenti, Segoni, Zamboni, Dini, Maccari, Landini, Nyamsi, Pugliese. All.: Andrea Coppi.

SANGIOVANNESE: Allegranti, Lorenzoni, Tafani, Vannini, Bruno, Bidini, Di Mella, Baldesi, Polo, Kondaj, Romani. A disp.: Palagi, Cicogni, Nannini, Terruso, Tiranno, Mannzozi, Franchi, Faelli, Vehbiu. All.: Fabio Pallari.

ARBITRO: Giammarco Vailati di Crema, coad. da Cordella e Battista di Pesaro.

RETI: 15' Kondaj, 88' Parigi



Dopo aver estromesso negli ottavi, rispettivamente Trastevere e Recanatese, ovvero due squadre molto temibili e accreditate in ottica scudetto, le due toscane di confine (fra le province di Arezzo e Firenze) si ritrovano di fronte in questi “quarti” fratricidi, e l’andata si gioca in casa dell’Aquila, in un caldissimo pomeriggio di inizio giugno.

La prima conclusione è dell’Aquila, con Bencivenni Stufi, Allegranti respinge coi piedi. Insistono i rossublu, che hanno cominciato con grande determinazione, decisi a sfruttare il fattore campo. La Sangiovannese si vede al quarto d’ora, quando Lorenzoni impatta di testa su angolo di Vannini, ma la conclusione del n.2 azzurro termina alta. L’Aquila riparte a testa bassa e al 20’ è di nuovo in area ospite e con Clement manca di poco il vantaggio. La Sangio in questa fase cerca più che altro di difendersi, sperando che si esaurisca presto la spinta insistente dei padroni di casa. Poco prima della mezzora arriva il primo giallo, tocca a Scortecci per fallo su Baldesi. Clement torna a rendersi pericoloso e sembra aver ingaggiato un duello personale con Allegranti, che ancora una volta ricorre ad un intervento coi piedi per chiudergli la porta. Nel finale di tempo la Sangiovannese guadagna metri di campo e la partita si fa più equilibrata, ma proprio allo scadere, il Montevarchi reclama per un mani in area, che l'arbitro non ritiene di sanzionare col rigore, mandando così le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Un risultato che sta un po' stretto ai padroni di casa, protagonisti di una partenza molto determinata, ma che gli ospiti hanno difeso prima coi denti e poi col gioco, nella seconda parte.

Si ricomincia alle 19.00 col Montevarchi ancora in attacco e Allegranti a sbarrargli la strada. Al 7' i rossoblu colpiscono un palo (esterno) con Mosti Falconi. Rovesciamento di fronte, con Tafani che sbaglia la mira dopo una buona azione. Ma al quarto d'ora ecco la sorpresa: Baldesi lancia di precisione Kondaj che non si fa pregare e infila Bucciero. Vantaggio Sangio! L'Aquila incassa e riparte a testa bassa, sfiorando il pari su calcio di punizione, ma Allegranti, ancora una volta, dice di no. Gli azzurri prendono coraggio, il gol gli ha dato nuova linfa, e provano a spingere ancora. Alla mezzora tiro cross del neo entrato Di Mella che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessuno pronto alla deviazione vincente. Poco dopo ci prova Polo, facile la parata di Bucciero. Al 34′ azione insistita di Mosti Falconi, senza esito. Si arriva al 40′, quando Cuccuini di testa su angolo mette alto. L'Aquila insiste e al 43' vede premiati i suoi sforzi: Parigi su punizione, supera Allegranti con un sinistro preciso e rimette la gara in parità.

La squadra di Coppi avrebbe probabilmente meritato di più ma, per come si era messa la partita, è un pareggio da non disprezzare, in vista del ritorno di sabato prossimo.