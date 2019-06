Sono state giocate ieri pomeriggio le gare di andata delle semifinali del campionato Juniores Elite. Ancora in lizza per la vittoria finale la formazione della Romulea...



... che ha eliminato agli ottavi il Fucecchio. Questi i risultati di ieri:



Romulea – Camaro 2-1

Varesina – Giorgione 1-0



Le gare di ritorno sono in programma per sabato prossimo, 8 giugno, a campi invertiti.