Partite : L'Empoli vince il ritorno col Genoa e rimane in Primavera 1! Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) Era in programma per questo pomeriggio la gara di ritorno del play out di Primavera 1 fra Empoli e Genoa. L’1-1 dell’andata, giocata sabato scorso ad Arenzano,





lasciava aperte le chances di salvezza delle due squadre, che si sono affrontate a partire dalle ore 15.00 a Monteboro.

Ecco com’è andata:



Empoli – Genoa 3-1

EMPOLI: Saro, Donati, Canestrelli, Curto, Ricchi; Perretta, Ricci, Belardinelli, Montaperto (65′ Bozhanaj), Zelenkovs, Ekong (60′ Bertolini; 90′ Gianneschi). A disp.: Vivoli, Lattanzi, Folino, Milani, Balde, Sidibe, Seriani, Hvalic. All.: Lamberto Zauli.

GENOA: Russo, Gasco, Adamoli (59′ Cleonise), Da Cunha, Njie, Masini (86′ Verona), Piccardo (86′ Dellepiane), Karic, Bianchi, Micovschi, Ventola (73′ Conti). A disp.: Raccicchini, Zanioli, Raggio, Dumbravanu, Zvekanov, Criscito. Petrovic, Montaldo, Conti. All.: Carlo Sabatini.

ARBITRO: Carella di Bari.

RETI: 24′ Bianchi; 33′ rig. Montaperto; 51′ Ekong; 81′ Canestrelli.

NOTE: ammoniti Bianchi e Da Cunha.



In un clima caldissimo, sia per la temperatura che per la posta in palio, la partita prende il via con qualche iniziativa dell’Empoli, ma al 5’ un errore in disimpegno della difesa azzurra crea il primo problema a Saro, che se la cava benissimo. Riparte l’Empoli e fino al quarto d’ora gestisce bene la partita, poi il Genoa riprende in mano l’iniziativa e si fa pericoloso con Micovschi e Bianchi. Al 20’ prima occasionissima per l’Empoli ma Ekong non si fa trovare pronto alla deviazione; subito dopo replicano i rossoblu con Piccardo, Saro si salva coi piedi. E’ il preludio al gol genoano, che arriva al 24’: cross di Karic e girata vincente di Bianchi per il vantaggio rossoblu. L’Empoli impiega pochi minuti per scuotersi e poco dopo la mezzora raggiunge il pari: fallo di mano in area di Da Cunha e rigore per l’Empoli. Sul dischetto va Montaperto e non sbaglia. 1-1. Perfetta parità anche tenendo conto dell’andata. Il Genoa si riporta subito in avanti ma con poca precisione, l’Empoli contiene e temporeggia fino all’intervallo.

E nella ripresa la squadra di Zauli riparte determinata, tanto che al 6’ passa in vantaggio, per merito di Ekong, che interviene di testa su un cross di Curto. La salvezza ora è nei piedi dell’Empoli. Ma tre minuti dopo il Genoa sfiora il pari col figlio d’arte Danilo Ventola, che si divora una ghiotta occasione. E’ il momento dei cambi per i due allenatori, che tentano di immettere forze fresche, vista anche la gran calura. Poco prima della mezzora, altra palla gol per il Genoa, col subentrato Cleonise, ma la sua conclusione termina fuori. Si procede verso la parte finale della gara con l’Empoli in vantaggio, ma un gol consentirebbe al Genoa di spostare la bilancia della salvezza. Il gol invece lo mette a segno l’Empoli, ed è quello decisivo: autore Canestrelli, anche lui di testa e il punteggio assume proporzioni confortanti per gli azzurri, che portano in fondo una vittoria che consente loro di rimanere in Primavera 1, mentre il Genoa retrocede, insieme a Milan e Udinese.







