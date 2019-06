Partite : Oggi in programma l'andata dei quarti di Juniores Naz. LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 16 letture ) Sono in programma per questo pomeriggio (ore 16.00) le gare di andata dei quarti di finale del campionato Juniores Nazionali; queste le gare previste, ricordando che le gare di ritorno...





...verranno giocate sabato 8 giugno:



AQUILA MONTEVARCHI – SANGIOVANNESE (ore 18.00) campo Mercatale V.

Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema, coad. da Cordella e Battista di Pesaro



AVELLINO - APRILIA RACING CLUB

Arbitro: Guido Verrocchi di Sulmona, coad. da Carella de L'aquila e Biancucci di Pescara



LEGNAGO SALUS - UNION FELTRE

Arbitro: Simone Di Renzo di Bolzano, coad. da Zanellati di Seregno e Consonni di Treviglio



PONTE S.P. ISOLA - CALCIO CHIERI

Arbitro: Michael Poto di Mestre, coad. da Pandolfo di Castelfranco Veneto e Tomasi di Schio



Su questo sito aggiornamenti live del derby toscano







