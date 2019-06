Venerdì 7 giugno alle ore 10.00, presso la sala conferenze “Mario Valitutti” del Museo del Calcio, si svolgerà la giornata finale di premiazione della 10ª edizione....







... del Progetto “Calcio Cultura”, il percorso psicoeducativo di promozione della cultura sportiva promosso dalla Fondazione Museo del Calcio in collaborazione con le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci e con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Progetto ha coinvolto 50 classi delle scuole secondarie di I grado di Firenze e Provincia, per un totale di circa 1250 tra ragazze e ragazzi, che hanno riflettuto insieme alle psicologhe sui valori dello sport e sul tema del doping. A seguito degli incontri effettuati al Museo del Calcio durante l’anno scolastico, gli studenti hanno realizzato temi, cartelloni, video, poesie e disegni sul significato che ha per loro lo sport.

I temi sono stati rilegati in tre volumi e rimarranno nella memoria del Museo come contributo all’accrescimento della cultura sportiva; raccolte in un piccolo libro, le frasi più significative estrapolate da tutti i temi dei partecipanti.

Le scuole secondarie di I grado coinvolte sono state: Barellai (I.C. Balducci – Fiesole), Cavalcanti (Sesto Fiorentino), Compiobbi (I.C. Balducci – Fiesole), Domenico Ghirlandaio (I.C. Primo Levi – Impruneta), Granacci (I.C. Teresa Mattei – Bagno a Ripoli), Istituto Salesiano dell’Immacolata (Firenze), Mino da Fiesole (I.C. Balducci – Fiesole), Paolo Uccello (I.C. Gandhi – Firenze), Pescetti (I.C. Falcone-Borsellino – Sesto Fiorentino), Spinelli (I.C. Secondo Scandicci), Verdi (I.C. Verdi – Firenze).