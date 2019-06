Sono state disputate domenica scorsa le gare d’andata del secondo turno degli spareggi fra le 14 formazioni di Eccellenza ancora in corsa per un posto nel prossimo campionato di Serie D.





Questi i risultati:



Legnano - Breno 1-1

Edmondo Brian - Tritium 0-2

Progresso - Valle Del Tevere 3-1

Porto Sant'Elpidio - Poggibonsi 2-0

Pomezia - Mestre 1-1

Brindisi - Agropoli 1-0

Biancavilla - Canicattì 1-0



Le gare di ritorno sono in programma per domenica prossima, 9 giugno, alle ore 15.30; questo il dettaglio:



Breno - Legnano (centro sportivo Comunale “Tassara”di Breno, Bs)

Tritium - Edmondo Brian (comunale “La Rocca”di Trezzo sull’Adda, Mi)

Valle Del Tevere - Progresso (campo “Colle Romano” di Forano, Ri) - Sintetico

POGGIBONSI - PORTO S.ELPIDIO (comunale “S.Lotti” di Poggibonsi, Si)

Mestre - Pomezia (comunale “F.Baracca” di Mestre, Ve)

Agropoli - Brindisi (campo “R.Guariglia”di Agropoli, Sa)

Canicattì - Biancavilla (comunale “G.Bruccoleri”di Favara, Ag) - Sintetico